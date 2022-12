Unión del Pueblo Leonés conmemoró hoy los tres años del “inicio de la autonomía” de la Región Leonesa, después de que el 27 de diciembre de 2019 se aprobara la moción presentada en el Ayuntamiento de León y advirtió que se conseguirá como “derecho histórico”.

El portavoz del Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, recordó que aquel 27 de diciembre de hace tres años el Pleno del Consistorio aprobó, con el apoyo del Partido Socialista y de Podemos-Equo la moción presentada por UPL en la que se solicitaba el inicio del proceso para la constitución de la autonomía de la Región Leonesa.

Dicha moción pedía adoptar dos acuerdos, que pasaban por remitir al órgano legislativo autonómico el acuerdo por el que la Región tiene derecho a constituirse como autonomía e instar a la Junta a llevarlo a cabo y remitir a las Cortes Generales del Estado el posicionamiento y la “necesidad de remitir el agravio” con las tres provincias que conforman la Región, es decir, León, Zamora y Salamanca.

Su aprobación supuso el “pistoletazo salida” de todas las mociones proautonomía presentadas en 63 ayuntamientos de la provincia, de los que 54 votaron a favor y nueve en contra, de manera que se representa a 229.802 habitantes, que suponen el 50,32 por ciento de la población leonesa. No obstante, UPL pretende seguir presentándola en todos los ayuntamientos, incluso en los que no tiene representación, así como en la Diputación provincial, donde todavía está por decidir si se hará antes o después de las elecciones de mayo del próximo año.

“El proceso iniciado no ha terminado, es un proceso que continúa y que seguiremos porque desde UPL nunca vamos a renunciar a nuestro derecho histórico a constituirnos como la Comunidad Autónoma número 18 del país y, como partido que propugna autonomía dentro del marco constitucional, entendemos que esta lo permite y avala la consecución de la autonomía”, apuntó Eduardo López Sendino.

En este sentido, se mostró convencido de que “por mucho que les pese al Partido Popular, al PSOE, a Unidas Podemos y a Vox”, la autonomía de la Región Leonesa “se acabará consiguiendo como derecho histórico”, ya que se trata de “la única región histórica, junto con Granada, que no son autonomía”. No obstante, el leonesista puntualizó que la diferencia con Granada es que en Andalucía se celebró un referéndum, mientras que la Región Leonesa entró en Castilla y León “por el dedazo de un sinvergüenza político como era Rodolfo Martín Villa”. “Personalmente creo que no debería haber un referéndum, sino tener la Comunidad Autónoma sin él, porque para entrar no lo hubo, así que para salir tampoco”, matizó.

“Quienes gobiernan autonomía son quien tienen que dar los pasos, nosotros hacemos todo lo posible para sacarles las vergüenzas y demostrar que los leoneses no están de acuerdo esta Comunidad Autónoma que no existe ningún tipo de cohesión”, enfatizó López Sendino. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que la situación de la Región Leonesa “no tiene absolutamente nada que ver con la de Cataluña”, ya que en el segundo caso “se propugna el independentismo y salir del marco constitucional y España”, mientras que los leonesistas lo hacen “dentro del marco institucional”.

Elecciones municipales

El portavoz del Grupo Municipal de UPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Sendino, puntualizó que la formación “no buscan rentabilidad política, sino conseguir autonomía” y enfatizó que “el leonesismo está en UPL, no en partidos como PP, PSOE o Podemos, que ahora se apuntan en un leonesismo que es un sucedáneo y no el verdadero”.

La formación política todavía tiene abierto el proceso para cerrar sus candidaturas para las elecciones municipales de mayo del próximo año, pero López Sendino, además de avanzar que en un principio él será el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de León, aseguró que “habrá muchísimas más candidaturas que en elecciones anteriores”, ya que “existe un movimiento a favor de UPL en muchas localidades”.