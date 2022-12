El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado este viernes que el Ejecutivo autonómico "asume" el rechazo a su proyecto de ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas por el error cometido por PP y Vox al incorporar las enmiendas del PSOE al texto y ha anunciado que se subsanará vía proposición de ley "lo más pronto posible".

Al término del debate presupuestario, el consejero de Economía y Hacienda ha responsabilizado a la redacción "confusa" de este punto del orden del día que la mayoría de los procuradores de PP y Vox hayan aceptado las enmiendas del PSOE a esta Ley de Medidas, que suponía también el rechazo a sus propias iniciativas, como las ayudas fiscales a familias numerosas, ha explicado en declaraciones a los medios de información.

Por este motivo, el portavoz de la Junta ha explicado que, aunque ahora el trámite legislativo no corresponde a la Junta, sino a los grupos, sí que le gustaría que todo se desarrollara "lo más rápido posible" y ha anunciado que, aunque estas medidas fiscales no entren en vigor al haberse rechazado la ley, sí que la nueva norma contemplará un carácter retroactivo.

"Tal y como había quedado la ley, suponía una subida de impuestos en Castilla y León y recuperar tributos como el de sucesiones y donaciones", ha argumentado Fernández Carriedo, que ha explicado que, ante la imposibilidad de que se repitiera la votación, como había solicitado el Grupo Popular en un primer momento, finalmente los grupos que sustentan a la Junta -PP y Vox- hayan votado en contra de su propio proyecto de ley.

Preguntado por el motivo por el que se ha optado por presentar esta ley mediante proposición de los grupos y no vía proyecto de ley, algo que PP y Vox han criticado a nivel nacional al Gobierno en las recientes reformas aprobadas en el Congreso, el portavoz ha asegurado que, al contrario que en el Parlamento nacional, aquí "se cumplirán escrupulosamente todos los procedimientos democráticos".

"Ahora es el momento del día después, no en pensar qué hubiéramos tenido que hacer", ha respondido el consejero preguntado por qué su Grupo no pidió aclarar qué se estaba votando antes de apretar el botón si es que no lo tenían claro, como ha asegurado el portavoz.