El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostró ayer su “compromiso irrenunciable” y el de su gobierno con la lucha contra la violencia de género donde, ha dicho, Castilla y León es “referente”. Así lo señaló el presidente durante su participación en la sesión ordinaria de la Sección de Género del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. “No puede haber mejor lugar para mostrar mi compromiso irrenunciable con la erradicación de la violencia de género”, manifestó el presidente de la Junta.

Allí, agradeció el trabajo “coordinado” de todos los participantes en la sección, entre los que citó a las administraciones, los agentes sociales y económicos, así como los representantes del tercer sector. “Todos representáis a la sociedad de Castilla y León que, junto con el Gobierno, estamos unidos en esta lucha sin tregua”, ha remarcado.

Por eso, recalcó que “queda mucho trabajo por hacer”, sobre todo, con los más jóvenes. “Es un buen momento para reafirmar que no hay marcha atrás ante la violencia de género y seguiremos dando pasos hacia adelante”, aseveró el presidente, quien ha insistió en que “queda mucho trabajo por hacer”, sobre todo, con los más jóvenes. En este sentido, recordó que el Gobierno autonómico ha incrementado un 10%, hasta los 12 millones de euros, la línea de promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

García-Gallardo: “Repudiamos todo tipo de violencia, toda”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), y el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP), expresaron hoy “la repulsa” a todo tipo de violencia y a la violencia de género, ante la conmemoración hoy del Día Internacional contra la Violencia de Género. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo argumentó que están centrados en los problemas reales de las personas tras conocerse que las Cortes han rechazado iluminar su fachada hoy por ahorro energético, como pidió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Tras preguntarle si la violencia de género no es un problema real, el portavoz expresó el respeto a la decisión de las Cortes y subrayó que siempre han rechazado la violencia de género y que caiga el peso de la ley sobre los maltratadores. “Repudiamos toda violencia, toda”, afirmó después García-Gallardo, que se refirió al incremento de la partida en los nuevos presupuestos para luchar contra la violencia de género. Además, reclamó un “lenguaje ordenado” ya que el negacionismo, que es de quienes negaron el holocausto nazi, “se aplica a todo”. En cuanto a las palabras de la diputada Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que su “mérito es haber estudiado en profundidad a Iglesias”, García-Gallardo afirmó que estaban en la rueda de prensa para hacer un anuncio y no para “distraer con cortinas de humo y maniobras de distración”.

Vox dice no iluminará la fachada de las Cortes por el 25-N por ahorro energético

El portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, aseguró ayer que el presidente de la cámara, Carlos Pollán, que pertenece a su formación, ha descartado iluminar hoy la fachada de las Cortes, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque son “coherentes” con las medidas de ahorro energético. Tras la Junta de Portavoces, Menéndez justificó la decisión del presidente de las Cortes ante las “necesidades de ahorro energético”, teniendo en cuenta el “alto coste” de la electricidad.

Además, apuntó que llevan “dos meses”, algo que negó el PSOE, en los que no han proyectado ningún otro elemento sobre la fachada, pese a tener peticiones con motivo de los días del déficit de atención y la diabetes, “dos iniciativas con las que Vox está de acuerdo”., informa Ical. “La oposición no ha protestado”, dijo en esos casos, ante las críticas por no hacerlo este 25 de noviembre. Además, apuntó que el parlamento estima un incremento de 300.000 euros en el gasto energético y recordó que el sistema de proyección de imágenes necesita ser reparado por una serie de filtraciones, lo que “requiere cierta inversión”.