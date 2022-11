El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, confió ayer en que la marea blanca que el domingo inundó el centro de Madrid, no se traslade a otras autonomías, entre ellas a Castilla y León, ya que, aunque los problemas son los mismos, la situación “no es igual en un sito que en otro”.

Es más, anunció que su departamento está abriendo una ronda de conversaciones, tanto con sindicatos como con las asociaciones de Medicina de Familia y Pediatría, con el objetivo de ver cuáles son sus demandas para equilibrar cupos y rebajar la presión asistencial, que, entre otros asuntos, han sido los que han provocado la movilización del domingo y que los profesionales médicos de Atención Primaria en Madrid hayan convocado una huelga a partir de la próxima semana, el 21 de noviembre.

Vázquez, que realizó estas declaraciones minutos antes de asistir a la toma de posesión de la nueva gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, Belén Cantón, explicó que estas reuniones las capitanearán el viceconsejero, Jesús García-Cruces, y responsables de las direcciones generales de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, con el objetivo de avanzar en medidas que puedan frenar los efectos del déficit de médicos que afectan, en especial, al primer nivel.

Por lo que respecta a la manifestación en la capital de España, expresó su “máximo respeto” a las personas que reivindicaron una sanidad pública de calidad, pero lamentó la “utilización partidista” que, a su juicio, hicieron tanto el PSOE como Podemos, dos gestores sanitarios, “incluso en el Ministerio”, cuando parte de los problemas que golpean al sistema se deben a que éste no toma las medidas necesarias para que haya mayor cantidad de médicos de Atención Primaria.

Respecto a si esta movilización pudiera producirse en Castilla y León, confió en que el PSOE no aliente ninguna movilización de este tipo en la comunidad, si bien, precisó que ya está acostumbrado “a ver lo que hace con la sanidad, “ni una sola idea y mucha utilización partidista”. “Cada uno es libre de hacer la política como crea oportuno”, dijo, para lamentar que el pacto por la sanidad en Castilla y León no avance, por culpa de los socialistas. “¿Estamos para hablar de pactos?, se lo preguntaría a la otra parte. Sin las dos fuerzas políticas más importantes no hay pacto, y ya ve usted cómo está la otra parte de las fuerzas políticas, dispuesta a sentarse a hablar”, ironizó en declaraciones a los periodistas. Vázquez reta a la nueva gerente del Río Hortega a combatir la lista de espera, impulsar la participación de los profesionales y relanzar la investigación.

Además el consejero retó ayer a la nueva gerente del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid a combatir las listas de espera quirúrgicas, de consultas y pruebas diagnósticas, que aún están sufriendo los efectos de la pandemia, así como devolver a los profesionales la confianza en el sistema, con una gestión participativa para que “vuelvan a tener la sensación de que su opinión cuenta”. También, le instó a trabajar por alcanzar la máxima calidad y dar un paso adelante hacia la investigación, algo que se consolidará con la creación en Valladolid del futuro centro de investigación biosanitaria en el que participará este hospital, junto al Clínico Universitario.