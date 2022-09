El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, ha criticado este martes lo que ve como una tendencia y una "tesis antihumana" de no tener hijos para "salvar el planeta" y ha alertado de que estas dinámicas llevan a la pobreza y a la "africanización", en referencia a la llegada de migrantes de ese continente.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, con referencias a un artículo de opinión publicado en el diario "El País", titulado "No tener hijos para no contribuir a la debacle ambiental" y firmado por Angélica María Gallón, García-Gallardo ha alertado: "Nos quieren solos, aislados y, en última instancia...pobres y africanizados".

"La prensa progre alimenta la tesis antihumana de que si no tienes hijos salvarás el planeta, que corre un "grave peligro'", escribe también el vicepresidente de la Junta, quien termina su mensaje con la tesis que entiende que pretende trasladar el artículo: "Tú no tengas hijos, que ya vienen ellos a pagar las pensiones".

Este mensaje ha tenido ya respuesta, en la misma red social, por su antecesor en el cargo de vicepresidente de la Junta, el actual procurador de Cs Francisco Igea, quien ha incidido en que él a la edad de García-Gallardo "ya tenía dos" hijos, aunque ha matizado que "no debería de ser obligatorio": "No le pediré que se ponga a la tarea", ha rematado sobre el hecho de que el vicepresidente no tenga aún hijos.EFE