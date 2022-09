El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, sostuvo ayer que Castilla y León no tiene “la voluntad” de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes una vez que pase la normativa actual vigente en periodo COVID. “No tenemos ese tipo de planes de prohibición”, dijo Vázquez, tras el anuncio realizado por su homólogo catalán de preparar una ley que prohibirá fumar en las terrazas de bares y restaurantes, en entradas y salidas de los alumnos en los colegios y en las paradas de autobús. Alejandro Vázquez, que asistió en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) a la inauguración de la 58 Reunión de la Sociedad Castellano Astur Leonesa de Nefrología, recordó que actualmente se encuentra vigente la normativa en periodo COVID, que prohíbe fumar en las terrazas e incluso en la calle si no existe distancia de seguridad. Por parte de su departamento, no tienen la voluntad, expresada por Cataluña, de mantener esa prohibición una vez que deje de estar en vigor la actual normativa.

El consejero de Sanidad advierte sobre las mascarillas: "Hay que tener prudencia" El consejero de Sanidad también reiteró su posición partidaria de la retirada de las mascarillas en el transporte público. Una cuestión que Castilla y León no trasladó en la última Interterritorial de Sanidad pero sí en la Comisión de Salud Pública. Ayer, la Consejería de Sanidad informó ayer de que han fallecido en los hospitales de la comunidad 18 personas contagiadas de COVID-19 desde el pasado viernes y se han notificado 1.425 nuevos casos en esta última semana. En concreto, la comunidad alcanza los 828.608 casos totales comunicados, frente a los 827.183 de hace siete días. Además, el número de defunciones vinculados con el coronavirus en centros hospitalarios se eleva a 8.489, de los que siete se han producido desde el martes. El virus aumenta el riesgo de problemas cerebrales Las personas infectadas por el virus corren mayor riesgo de desarrollar una serie de afecciones neurológicas durante el primer año posterior a la infección, que van desde los accidentes cerebrovasculares a problemas cognitivos y de memoria, depresión, ansiedad o migrañas, según un estudio publicado en la revista “Nature Medicine”. Este análisis exhaustivo de datos sanitarios federales de EE UU realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis y del sistema de atención sanitaria de Asuntos de Veteranos de San Luis, revela además que el cerebro post-COVID se asocia con trastornos del movimiento, desde temblores y contracciones musculares involuntarias hasta ataques epilépticos, anormalidades de la audición y la visión, y dificultades de equilibrio y coordinación, así como otros síntomas similares a los que se experimentan con la enfermedad de Parkinson. “Nuestro estudio proporciona una evaluación completa de las consecuencias neurológicas a largo plazo de la COVID-19”,resalta el autor principal Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico de la Universidad de Washington.