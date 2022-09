El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, apoyó hoy la posición del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, tras presentar un escrito en la Fiscalía de Medio Ambiente para evitar la celebración del Toro de la Vega en Tordesillas (Valladolid), el próximo martes, 13 de septiembre. "Hay tradiciones que no hay por qué seguir", dijo.

En una comparecencia ante los medios, López aludió a las fiesta del Día de Gansos en Lekeitio (Vizcaya), celebradas esta semana, y en las que por primera vez se ha usado animales de plástico. "Y no pasa nada", dijo el dirigente socialistas. "Hay tradiciones que no hay por qué seguir, que se pueden cambiar y no pasa nada", sentenció.

Por ello, Patxi López apuntó que le "parece bien" que se cambien "costumbres que no son muy de recibo en el siglo XXI".