CCOO recordó hoy que mañana miércoles se abre el plazo para solicitar a la Junta de Castilla y León las ayudas para el alquiler de las personas jóvenes, el llamado bono de alquiler joven que ha establecido el Gobierno estatal, pero que gestionan las comunidades autónomas.

En Castilla y León las solicitudes se deberán presentar en los registros de la Junta de Castilla y León o en la sede electrónica. Las ayudas pueden ser, como máximo, de 250 euros mensuales. La resolución de las ayudas será por orden de presentación por lo que es conveniente presentar la solicitud lo antes posible.

Los requisitos establecidos son tener hasta 35 años de edad; contar con un contrato de arrendamiento anterior al 31 de diciembre de 2022; tener ingresos iguales o inferiores a 3 veces el IPREM, es decir, 1.737,06 euros mensuales; se puede solicitar para el arrendamiento de una vivienda entera, cuya renta no puede superar los 600 euros, o para una habitación, cuya renta no puede superar los 300 euros; y no poseer vivienda propia.

La ayuda se concede por 24 mensualidades y las solicitudes se realizan a partir del 1 de septiembre, pero se reconocerá el pago de las rentas que están abonadas desde el 1 de enero de 2022.