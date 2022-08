Los dieciocho embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica del Duero concluyen julio al 51,4 por ciento de su capacidad, 12,2 puntos porcentuales menos que hace un año y 10,8 por debajo de la media de la década.

De acuerdo a los datos del organismo de Cuenca, actualizados el pasado viernes y recogidos por Efe, los embalses tienen 1.479,9 hectómetros cúbicos de agua tras perder 121,1 sólo en la última semana. La situación de los embalses es desigual, y así en León, y con datos de la CHD de las 9.45 horas de este 31 de julio recogidos por Efe, el embalse de Riaño, el mayor de los que gestiona esa Confederación (651 hectómetros cúbicos), está al 53 por ciento de su capacidad, con tendencia descendente; el de Villameca al 25,8, el de Barrios de Luna, el cuarto mayor, al 36,6, y el del Porma, el tercero más grande, al 55,4 por ciento. En Palencia, en el sistema Carrión, el de Camporredondo está este domingo al 29,4 por ciento; y el de Compuerto al 29,2.

Y en el sistema Pisuerga, también en Palencia, el de Cervera-Ruesga, esta al 79,7 por ciento, el de La Requejada al 37,4 y el de Aguilar de Campoo, el sexto con mayor capacidad de los de la CHD, al 22,3 por ciento. En todos los casos con tendencia desendente. En Burgos el Arlanzón figura al 82 por ciento y el de Úzquiza al 61,8. El de la Cuerda del Pozo, el quinto mayor de los de la CHD, está al 48,9 por ciento; y en Segovia el de Linares está este domingo al 61,7 por ciento y el del Ponto Alto al 80,5, aunque es un pequeño embalse de 7,4 hectómetros cúbicos.

El de las Cogotas, en Ávila, cierra julio al 67,1 por ciento de capacidad. En cuanto a Salamanca, el de Santa Teresa, el segundo de mayor tamaño de los de la CHD, con 496 hectómetros cúbicos, está este 31 de julio al 65,2 por ciento.

Morán: “La situación hídrica es la más grave en 15 años”

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha señalado que la situación de déficit hídrico es “la más grave en los últimos 15 años en España”, especialmente en el Guadiana y el Guadalquivir, pero en este momento parece que el suministro de agua de consumo urbano está “garantizado”. Así lo ha asegurado Morán en una entrevista con Europa Press en la que ha admitido que la situación es “complicada”, de modo que las confederaciones hidrográficas han empezado a restringir el agua para regadío para “prevenir situaciones de escasez de recurso” después de las bajas precipitaciones de los dos últimos años hidrológicos.

“Si el próximo año hidrológico no recupera la normalidad, la situación solo va a ir agravándose, así que las medidas de contención y restricción irán creciendo”, ha advertido el secretario de Estado. No obstante, ve “complicado” aplicar medidas dado que hay una “especie de ficción” que lleva a pensar que la situación puede resolverse con más embalses y trasvases” por “una imagen falsa” de que España tiene agua pero está mal repartida. “No es cierto. Ninguna cuenca se libra del estrés. Tener más embalses serviría para tener más embalses vacíos y recurrir a más trasvases hoy ya no se sostiene. No se puede trasvasar agua de donde no hay” dijo.