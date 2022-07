El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió ayer con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes para preparar la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves, 28 de julio, en La Moncloa. En los encuentros celebrados ayer, el presidente tendió la mano para plantear una postura de comunidad con las aportaciones de los partidos políticos con representación en las Cortes, según se informó desde la Junta.

Entre los temas que abordará con el presidente del Gobierno de España se encuentran la petición de un nuevo modelo de financiación autonómica que cubra el coste real de los servicios y que atienda a la España de Interior; una Estrategia Nacional contra la Despoblación; la necesidad de hacer un esfuerzo para corregir el retraso en las infraestructuras y transportes en Castilla y León y la rectificación de la supresión de 346 paradas en el medio rural; una EBAU única a nivel estatal; un Pacto Nacional por la Sanidad o la respuesta conjunta ante emergencias.

El líder el Ejecutivo autonómico también se reunión con representantes del Grupo Soria ¡Ya! y UPL, Ángel Ceña y Luis Mariano Santos, que pidieron al presidente que exija a Sánchez un impulso a la fiscalidad diferencia para la provincia soriana, el desarrollo de infraestructuras pendientes en sus territorios, así como una aclaración sobre la transición energética.

Tudanca: “El presidente es incapaz de gobernar la comunidad”

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, aseguró ayer que el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, va a pedirle a Pedro Sánchez que sea él quien gobierne en Castilla y León, al concienciarse de que es “incapaz” de gestionar la comunidad, algo que aseguró se está viendo en las últimas semanas con la “desastrosa” actuación en materia de incendios forestales. Tudanca compareció en las Cortes tras reunirse junto a su compañera Alicia Palomo con Fernández Mañueco y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, dentro de la ronda previa al encuentro con el presidente del Gobierno el próximo jueves en La Moncloa.

El socialista ironizó con que al término del mismo estuvo a punto de ir por un Estatuto de Autonomía para que el presidente de la Comunidad conozca cuáles son sus competencias. A su juicio, el socio mayoritario, el PP, ha sido convencido por Vox de que “las comunidades no sirven” y que “hay que devolverle las competencias al Estado”. “Desde luego lo que no sirve es el Gobierno de esta Comunidad que no es capad de resolver ni uno solo de los problemas”, sentenció. En ese sentido, el líder de la oposición aseguró que el PSOE mantiene la misma posición de “siempre” y su “coherencia” sobre la defensa del interés de la comunidad por encima de cualquier otro y de los castellanos y leoneses. Así, confirmó que el partido comparte los acuerdos de región en materia de financiación, EBAU única, PAC o infraestructuras. .

Vox pide agilidad en las ayudas

El Grupo Parlamentario Vox trasladó ayer al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sus propuestas para la reunión que mantendrá el jueves, 28 de julio, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa, y donde quiere llegar con una petición de comunidad. Se dirigen a paliar la “actual situación de emergencia por la catástrofe de los incendios sufridos, así como de crisis económica” que afectan a la región.

Al término de la reunión, el portavoz, Carlos Menéndez, destacó la sintonía y buen tono en el que transcurrió el encuentro, así como la buena aceptación de las propuestas del grupo parlamentario Vox por parte del presidente Fernández Mañueco, quien “ha mostrado especial interés en lo relacionado a agilizar las ayudas económicas para los afectados por los incendios, el aumento de penas para los culpables en incendios que se demuestren provocados, la modernización de regadíos o la necesidad de un nuevo Plan Hidrológico en los términos” que propone partido de Santiago Abascal. En concreto, piden agilidad para tramitar las ayudas a las zonas afectadas por los incendios de Zamora, entre otras localidades.