La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la alarma por riesgo de incendios forestales por altas temperaturas en toda la Castilla y León desde hoy mismo y hasta el próximo domingo, día 24. Las predicciones meteorológicas indican que ayer se produjo una pequeña bajada de temperaturas, pero que a partir de hoy vuelve a haber un ascenso del mercurio que se incrementará a lo largo de la semana, volviendo a situarse el sábado y el domingo entre 7º y 10º por encima de la media.

También se espera una subida en la intensidad del viento el fin de semana, con vientos dominantes de cerca de 20 kilómetros por hora, lo que junto al estado de la vegetación, deriva en un riesgo importante de incendios forestales, de ahí la resolución de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Esta situación no ayuda en absoluto a los incendios que aún se registran en la comunidad. De hecho, ayer mismo, el jefe de extinción de incendios, Ángel Iglesias, apuntó ayer que el perímetro del fuego de Cebreros, en Ávila, rondaba ayer, al cierre de esta edición, las 3.500 hectáreas, si bien había zonas en el interior que no estaban quemadas. “Es una cifra aproximada que no tiene la precisión que debe de tener”. Iglesias advirtió además de que existían dos zonas muy preocupantes por la evolución del fuego en las que se iban a volcar todo el esfuerzo de medios con un riesgo importante de agravamiento de la situación por las previsiones de viento: la zona norte de El Hoyo de Pinares y el conocido como barranco de El Castrejón, que pasan a ser la prioridad para los servicios de extinción porque “son dos zonas muy peligrosas”. Si salta el fuego, el escenario es “muy complejo”, remarcó. La situación “no es favorable” pero “estamos advertidos de lo que puede ocurrir” porque el viento ha marcado el avance del fuego desde los primeros días. Según señaló, en las últimas horas de ayer los vientos del suroeste fueron los causantes de que el incendio se extendiera por las laderas de los montes de Cebreros y por zonas de gran complejidad para la extinción, marcadas por las pendientes, la peligrosidad y la gran acumulación de combustible, con gran cantidad de masa forestal.

Fuego en Monsagro

Castilla y León contabiliza a cierre de esta edición un total de diez incendios activos en Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia y León, de los que cinco estaban declarados como nivel 1 y los otros cinco restantes de nivel 2 de peligrosidad, según el último parte de incendios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El incendio forestal de Monsagro, en la provincia de Salamanca, mejoro por fin ayer y las autoridades se plantean bajarlo del nivel dos de peligrosidad, en el que permanece desde hace más de una semana, según el jefe del Servicio de Extinción, Francisco Bolaños.