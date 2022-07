Castilla y León es tan extensa como desconocida. Es líder indiscutible del turismo rural por iconos tan emblemáticos como el acueducto de Segovia, la Casa de las Conchas de Salamanca, las murallas de Ávila o la Catedral de Zamora. ¿Quién no conoce estos hitos? Sin embargo, existen mil y un lugares mágicos por descubrir que se presentan como un itinerario alternativo al tradicional -que tampoco debes perderte- y que estamos seguros que te enamorarán.

Aquí va una selección de algunos, aunque lo mejor, sin duda, es dejarte llevar y explorar por ti mismo:

1. Alaejos, el pueblo mudéjar de las dos torres (Valladolid)

Pertenece a Valladolid, aunque está equidistante de Salamanca y Zamora. Es un pueblo con un estilo único y forma parte de la Ruta del Mudéjar de Castilla y León. Por algo será: entre otras cosas, gracias a sus dos iglesias de Santa María y San Pedro, dos maravillas del estilo mudéjar castellano. La más antigua es la primera, la de Santa María. No dejes de ver ninguna de las dos.

2. Ruta de las Cascadas en Santa Cruz del Valle Urbión (Burgos)

Este itinerario no puedes perdértelo si eres amante de la naturaleza. Tiene tres variantes naturales de bajada y para muchos es la ruta más bonita de la provincia de Burgos. Tendrás que comprobarlo por ti mismo. Podrás hacerlo a través de los miradores que te encontrarás cada pocos metros, plagados de bosques, piedras y subidas que pondrán a prueba tu estado físico. Ojo, porque hay torrentes de agua y tramos muy resbaladizos. No te lo recomendamos si vas con niños muy pequeños o que no hacen ejercicio de forma habitual.

3. Casas Colgadas (Fermoselle)

Fermoselle es belleza, originalidad y paisaje pintoresco en la provincia de Zamora. En la comarca de Sayago, es la capital de los Arribes del Duero. El pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico desde el año 1974 y lo que más te llamará la atención si vas por primera vez son sus casas colgadas. Se debe a que la villa está en lo alto de un risco de piedra de granito que hace que los edificios parezcan estar colgados sobre la roca. Preparar tus piernas si te acercas porque todas las calles implicarán subida a lo largo de su arquitectura tradicional. No olvides echar un vistazo a las bodegas bajo tierra.

4. Castro de Chano (León)

Si viajas por la provincia de León no estaría de más que pararas en el castro de Chano, un castro astur de finales de la Edad del Hierro declarado Bien de Interés Cultural. Está en Peranzanes (El Bierzo), a unos 40 kilómetros de Ponferrada. El yacimiento arqueológico es uno de los castros mejor conservados de España. En el municipio de Peranzanes, en la comarca de El Bierzo y a solo 40 kilómetros de Ponferrada, podrás visitar el yacimiento arqueológico “Castro de Chano”. Se trata de uno de los castros mejor conservados de España y por ello fue declarado Bien de Interés Cultural. Su conservación es envidiable.

5. La Isla del Soto (Salamanca)

Pertenece a Santa Marta de Tormes y es el área verde de Salamanca por excelencia, un pulmón de naturaleza de catorce hectáreas ideal para desconectar. Echa un vistazo:

Isla del Soto Santa Marta de Tormes ☀ No te pierdas este maravilloso espacio natural. 🌳 A un paso de #Salamanca. 😎 ¡Descubre todo lo que te ofrece nuestra Isla del Soto en #SantaMartadeTormes! ⬇⬇⬇ #SantaMartaTeEspera #ViveSantaMarta #isladelsoto #paisajenatural #TurismoSantaMarta Posted by Turismo Santa Marta de Tormes on Friday, June 5, 2020

6. El Castillo de Gormaz (Soria)

Se trata de la fortaleza árabe más grande de Europa. ¿Sorprendido? Está situado en un cerro aislado y es de origen musulmán. Su estado de conversación deja mucho que desear, pero a pesar de que no puedes ver nada de su interior, sí podrás observar sus puertas califales y la magnitud de sus gigantes torres.

7. La Ruta de los Molinos (Segovia)

Si has bajado a Segovia, puede que te suene la Real Fábrica de la Moneda. De ella germina la ruta de los molinos, una senda verde que recorre el río a través de la periferia de la ciudad, entre álamos. Al final del recorrido llegarás al barrio de los caballeros y desde allí, al mítico acueducto de Segovia.

8. Guisando (Ávila)

Lo encontrarás al sur de Ávila, en la inigualable sierra de Gredos. Se trata de un pueblo pequeño, en plena naturaleza y lleno de rincones únicos gracias a la disposición de sus calles ajustadas a la ladera de la sierra. La arquitectura de las casas también te llamará la atención. Por algo presenta a la arquitectura popular del Valle del Tiétar.

9.Gama (Palencia)

Otro de los pueblos desconocidos de Castilla y León. Apenas cuenta con un centenar de habitantes, si bien "el efecto forastero" hace que su población se triplique durante el verano. Además de pasear por sus calles, si te acercas a esta localidad palentina es visita obligada su iglesia, del siglo XII.

Te enamorarás de su iglesia: Santa María la Real. La iglesia románica es Bien de Interés Cultural. En la iglesia de Santa María la Real se esconden muchos secretos que desconocen la gran mayoría de los zamoranos y es que, pese a que muchos de ellos hacen el camino romero en primavera, pocos la conocen en profundidad.

La Anunciación que se encuentra dentro del templo es uno de los conjuntos de imágenes en piedra policromada más importantes de la provincia y de la comunidad, lo que ha hecho que los especialistas siempre se hayan fijado en ellas para las Edades del Hombre. ¿Quieres verla? Estos son los horarios:

La Virgen con el Niño que se cree que encumbraba el parteluz del pórtico de la iglesia y que hubo que retirar para sacar el carro procesional es otro de esos secretos que, junto a unas de las andas más antiguas de la provincia, están dentro de las paredes del templo.