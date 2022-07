El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, pidió ayer a los sindicatos y a la patronal que no lancen mensajes negativos que pueden perjudicar a la Comunidad y ha considerado que la decepción manifestada por los agentes sociales tras la reunión de este pasado lunes del diálogo social es una “conclusión demasiado simple”.

“Pediría a sindicatos y patronal que no manden mensajes negativos que pueden perjudicar a una región como Castilla y León que está abierta a recibir inversión y proyectos empresariales interesantes y nuestro objetivo es servir a los trabajadores y reducir el desempleo”, ha declarado el vicepresidente en el pasillo de las Cortes.

Sobre la decepción de la reunión manifestada por los agentes sociales -llegaron a decir que todo había “saltado por los aires” y que el lunes fue una jornada “para borrar”-, García Gallardo ha asegurado que es una conclusión “demasiado simple” porque en la reunión estuvieron tres horas tratando de “multitud de cuestiones” y él se quedó “satisfecho” tras el encuentro.

“Afrontamos una nueva etapa con una relación seria con sindicatos y patronal y todos los temas se tratan con naturalidad. No vamos a aceptar ninguna exigencia que no sea correcta ni de los sindicatos ni de la patronal. Y no me parece correcto ir a una rueda de prensa posterior para destacar únicamente una visión subjetiva y sesgada de lo que ocurrió”, ha declarado el vicepresidente.

Garcia-Gallardo ha añadido que “este gobierno de coalición no es ningún muro infranqueable” y siempre va a estar dispuesto al diálogo social”.

Convocatoria de mesas

Por otro lado, Familia e Igualdad de Oportunidades convocó para hoy las tres mesas del Diálogo Social que le competen, en concreto las de las de Dependencia; Renta Garantizada de Ciudadanía y Seguimiento de la Red de Protección; e Igualdad, Conciliación y Juventud.

Y para mañana jueves, Industria convoca la mesa negociadora del Diálogo Social. Desde la Consejería se propondrán hasta 15 nuevos planes para el fomento de la industria, el comercio, el consumo, el empleo y la salud laboral en la Comunidad, y se quieren analizar los acuerdos relacionados con el PAECyL y el SERLA.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado que las mesas “vivas” del Diálogo Social deberán reflexionar sobre “cómo afrontar la crisis económica, la pandemia, la guerra y los desequilibrios”, ya que todos estos factores condicionan los acuerdos que se adopten en ellas.

Además Mañueco ha subrayado que “por encima de cualquier pacto están las personas de Castilla y León".