El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, descartaba este viernes la celebración de elecciones autonómicas en mayo de 2023 y ha hecho especial hincapié en la necesidad de “volver una vez más a la senda de la victoria rotunda” en las municipales que se celebrarán el próximo año.

Para ello, ha hecho un llamamiento a “trabajar en equipo” y con una “dirección única” para presentar 2.248 candidaturas ganadoras y “no de amigos”, ha matizado, para lo que ha pedido a los suyos “generosidad e integración” con una exigencia expresa a pensar en el “proyecto colectivo” y a “desterrar las posiciones personales” en la conformación de las futuras listas. En concreto, ha llamado a ser capaces de “abrir las manos” para contar con todo el mundo, en referencia expresa a “los que quieren estar” y “a los que estuvieron, se fueron y tienen que volver a nuestra casa”. “Es el momento de pensar que contamos con todos, pero que necesitamos a más gente y también es el momento de que tengamos claro que hay que pisar el acelerador”, ha sentenciado.

Este es uno de los mensajes que ha realizado el presidente del PP de Castilla y León en una alocución de 24 minutos en la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico donde ha recomendado a los suyos “serenidad” y “tranquilidad” frente a aquellos que les quieren llevar “a debates estériles y a debates de trincheras” que, según ha advertido, no tienen “nada que ver” con los problemas reales de la gente que, según ha recordado también, son por los que hay que preocuparse para dar soluciones.

Y tras recordar que no hay “ni un sólo minuto que perder”, ha llamado también a trabajar para derrotar a las urnas “a un partido sanchista y a un partido socialista que no se reconoce a sí mismo”, ha espetado.

Por otro lado, Fernández Mañueco ha anunciado que el burgalés Ángel Ibáñez será el coordinador autonómico de las municipales de 2023 donde ha pedido una victoria “clara y sin ningún tipo de duda”.

Fernández Mañueco también anunciaba la celebración en el mes de septiembre de un “gran acto” de su partido para conmemorar los 35 años de gobiernos del PP en Castilla y León. Durante su intervención aseguró que este acto “va a poner en valor las políticas del PP que han contribuido a la modernización de Castilla y León desde la moderación y la centralidad”. “Vamos a celebrar muchísimo esos 35 años del deber cumplido, de autonomismo útil y leal para las personas de Castilla y León y para España”, esgrimió Mañueco.

Petición al presidente Sánchez de un pacto por la Sanidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba también ayer que acudirá a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el ánimo “leal” y un espíritu “constructivo” para proponer un pacto por la Sanidad pública en toda España, pero a la vez tendrá un carácter “reivindicativo” exigiendo que se rectifique el “agravio” con Castilla y León en la financiación del transporte por carretera. Durante la clausura del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Castilla y León, donde Mañueco intervino en calidad de presidente, el también máximo mandatario de la Junta anunció la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con él en un encuentro que Mañueco afronta con “ánimo leal, espíritu constructivo y carácter reivindicativo”, si bien aun no hay fecha. Tras lamentar que haya tardado “tres años” en plantear esta reunión, Mañueco agradeció no obstante a Sánchez su invitación, y aseguró que en el encuentro propondrá, además de un pacto por la Sanidad pública en toda España para “sacarla de una vez del debate partidario”, soluciones para “luchar contra el grave problema de la falta de médicos”, para proponer “un sistema MIR que no deje plazas desiertas”.