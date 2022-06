Los sindicatos UGT y CC OO exigieron ayer al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que destituya a los consejeros de Vox y gobierne en minoría “llegando a grandes acuerdos de comunidad con la oposición” para “no matar el diálogo social”, que consideraron “herido de muerte” por las declaraciones de sus socios en el Gobierno autonómico.

“La llave de todo la tiene Mañueco”, apuntó el secretario general de CC OO en Castilla y León, Vicente Andrés, en la rueda de prensa conjunta de ambos sindicatos celebrada ayer en la sede de UGT en Valladolid, mostrando su esperanza en que a partir del domingo “se clarifique el escenario” pero recordando que es el presidente de la Junta el que “tiene que tomar una decisión”.

“No podemos tener un Gobierno con personas de este perfil”, reivindicó el secretario general de CCOO-CyL, que definió a los consejeros de Vox como “mentirosos” que quieren “debilitar a los sindicatos” por su “papel importante en la lucha contra las dictaduras” a través de la “manipulación” desde el 17 por ciento de la representatividad electoral que Andrés recordó que tiene Vox para “imponer la política del miedo y el terror en Castilla y León”.

En la misma línea se sitúa el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, que definió a los miembros de Vox como “mentirosos”, en primer lugar por acusar a los sindicatos de movilizarse tras el recorte anunciado el lunes de 20 millones por García-Gallardo y Veganzones cuando en realidad tanto UGT como CC OO “hemos decidido dejar pasar el tiempo para que no se aprovecharan nuestras palabras en los debates de los candidatos a las elecciones andaluzas”.

Temprano recordó a ambos representantes de Vox en el Gobierno autonómico que “si estamos en el Diálogo Social es porque somos los sindicatos más representativos y estamos legitimados según la Constitución”, y les retó a que “si no están de acuerdo con la ley, que presenten una iniciativa legislativa para cambiarla”, matizando no obstante que “de momento tienen la obligación de cumplirla y hacerla cumplir”. “Se trata de una decisión tomada y que no tiene marcha atrás”, afirmó ayer el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, sobre la reducción de 20,3 millones de euros destinados a subvenciones a sindicatos y patronales, entre otras diez medidas de reducción de gasto, “todas ellas se ejecutarán al cien por cien”, aunque alguna de ellas “no sea posible en este ejercicio presupuestario si hay dificultades de tramitación”.

Veganzones, que rechazó comentar las críticas de las organizaciones sindicales más representativas al respecto y quiso dejar claro que supone “el principio de una serie de actuaciones que se completarán en el resto de las Consejerías en la medida de las posibilidades”. Además, aseguró que eran “conocidas por el resto del Consejo de Gobierno”. Veganzones aseguró sentirse “totalmente respaldado”.

Gallardo: “La reducción de 20 millones es decisión de toda la Junta”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró ayer que la reducción de 20,3 millones de euros anunciada es “firme, adoptada por todos los miembros del Gobierno, empezando por el presidente”, Alfonso Fernández Mañueco. Se anunció el pasado lunes la cifra de suprimir ayudas por valor de 20,3 millones de euros a sindicatos y patronal “porque así se acordó con todo el Consejo de Gobierno presente, una vez finalizado el Consejo de Gobierno del pasado jueves”, ha especificado el vicepresidente en declaraciones a los periodistas. La cantidad de 20,3 millones “es solo el principio de las reducciones que vamos a aplicar a este tipo de partidas”, manifestó García Gallardo al ser preguntado si esa cifra es negociable con los agentes sociales. Ha precisado que, hasta ahora, han analizado la parte que afecta a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y posteriormente tendrán que evaluar el resto de Consejerías. García-Gallardo expuso que los afectados por el recorte, por el momento, no se han dirigido a él, y aseguró que les tiende la mano para poder hablarlo y “poder consensuar todo lo que sea consensuable”. Detalló que el pasado lunes se anunciaron diez medidas, algunas de ellas subvenciones nominativas, otras directas, otras en programas de formación y otras a Cátedras, cada una con su naturaleza y su manera de adopción formal, de tal modo que unas tendrán que pasar por el Consejo de Gobierno y otras no.