El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, reconocía este martes que “es deseable” que la empresa contratada por su partido para seleccionar altos cargos para la Junta de Castilla y León revise los currículos, tras conocerse el lunes que el recién nombrado gerente del Servicio Público de Empleo impartía con su empresa cursos de igualdad y educación sexual, lo que motivó su dimisión. En una rueda de prensa convocada en el Parlamento autonómico, Menéndez ha reconocido que la selección de los altos cargos fue derivada por su partido a una empresa externa, aunque ha dicho desconocer el nombre y el ámbito de esa compañía, ya que se trata de un asunto que “se escapa” del ámbito de actuación del Grupo Parlamentario al que representa.

No obstante, tras la rueda de prensa, fuentes del Grupo Parlamentario han explicado que la contratación de esta empresa no ha sido el proceder seguido en el resto de casos, sino que se ha limitado al caso del gerente del Ecyl “debido al perfil eminentemente técnico del puesto”, aunque tampoco han indicado el nombre de la compañía por desconocerlo. Sí ha asumido Menéndez que, tras lo ocurrido ayer, cuando el gerente del Ecyl tuvo que dimitir tras conocerse que su empresa Data Consulting era la responsable de impartir en la ciudad de Valladolid los cursos de igualdad y educación sexual criticados precisamente por su partido al entender que adoctrinaban a los escolares, se debe aplicar la “cautela” y la “precaución”. Sin embargo, ha afirmado que la dimisión demuestra que en Vox no ponen “la mano en el fuego por nadie”.