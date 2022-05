La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública, informó hoy de que se está investigando un caso sospechoso de infección por viruela del mono en la Comunidad, que cumple criterios clínicos y epidemiológicos. En concreto, se ha activado el protocolo de actuación, epidemiológica y asistencial, según recoge un comunicado.

La Consejería de Sanidad remitió las correspondientes analíticas, siguiendo el protocolo establecido por el Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

A la espera del resultado del laboratorio

El caso ahora en investigación cumple criterios clínicos y epidemiológicos, por lo que los Servicios de Epidemiología de la Junta han dado traslado de las correspondientes muestras al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid), laboratorio de referencia para su análisis mediante prueba PCR.

Cabe recordar que el primer caso sospechoso de viruela del mono en Castilla y León finalmente fue descartado al dar negativo en los análisis practicados a la muestra enviada a este Centro Nacional de Microbiología, tal y como informó el viceconsejero de Sanidad, Jesús García-Cruces, en un acto en el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid (ICOMVA).

Dos de cada tres zamoranos estarían inmunizados

Dos de cada tres zamoranos estarían actualmente inmunizados frente a la viruela del mono, al menos teóricamente, ya que en su día recibieron la vacuna frente a la variante de la enfermedad hasta ahora conocida, y que se consideró oficialmente erradicada a partir de 1977. Si tomamos ese año como referencia tendrían puesta la vacuna poco más de cien mil zamoranos, casi 105.000, frente a los 65.000 escasos sin la vacuna.

Aunque a partir de 1977 ya no estuvo tan generalizada lo cierto es que no fue hasta 1980 cuando la vacuna contra la viruela desapareció del calendario vacunal, por lo que si se toma esa fecha de referencia serían 116.000 los zamoranos inmunizados frente a los 52.000 que no lo están, es decir, en una proporción de dos a uno.

El primer médico que alertó sobre la viruela del mono: "La tormenta está escampando"

El jefe de Servicio de Dermatología del madrileño Hospital 12 de Octubre se hizo viral tras alertar sobre las lesiones que estaba viendo en la piel de pacientes positivos. El dermatólogo señala que, en su hospital, con ocho pacientes confirmados, los primeros días vieron "cuatro o cinco casos por guardia" y, actualmente, sólo uno que no tenía la enfermedad.