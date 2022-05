El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez se ha puesto en contacto con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para pedirle que el Gobierno central elimine la nota de corte de acceso a las plazas MIR y asegure el cumplimento total del cupo de aspirantes extracomunitarios a esas plazas.

Vázquez justificó esta exigencia en la “importante preocupación” que existe en Castilla y León y el conjunto del país por las plazas de medicina familiar y comunitaria que quedaron vacantes una vez concluido el proceso de adjudicación de los destinos. De los 161 puestos ofertados quedaron descubiertos 45.

El titular de la Consejería se mostró optimista en su comparecencia ante los medios ya que cree el Ministerio “está intentando hacer algo” y por tanto “va a ser receptivo” a la hora de llevar a la práctica ambas peticiones.

En el caso de la provincia de Zamora, por primera vez en años, ocho plazas MIR han quedado desiertas. En este procedimiento, el Ministerio de Sanidad ofertaba 21 puestos de residente en diferentes especialidades, aunque Familiar y Comunitaria capitalizaba buena parte de ellos, con un total de doce. Anestesiología y Reanimación, Intensiva, Interna, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Psiquiatría y Obstetricia y Ginecología se han agotado sin mayor problema. No así las de Atención Primaria, que apenas han podido cubrir un tercio de su cupo, informa Luis Garrido.

Mejora de la asistencia

Vázquez participó, ayer lunes, en la Jornada “Gestión de la Cronicidad. Las enfermedades silenciosas”, organizada por la Fundación Bamberg, en el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de Madrid, donde habló de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico y Pluripatológico, aprobada en 2013, ya que su titular consideró que se debe mejorar la asistencia, tras dos años de pandemia del COVID-19, en los que “muchos pacientes crónicos han visto dificultado el acceso al control de sus enfermedades por diversos motivos”.

Vázquez explicó que “es el momento de retomar acciones que favorezcan al paciente crónico y pluripatológico” para mejorar algunos aspectos todavía sin resolver “a pesar de que, desde hace diez años, se han llevado a efecto estrategias con el paciente”.

El titular de Sanidad expuso que los objetivos de hace diez años se han visto superados por la evidencia de que ha contribuido a evitar la mortalidad prematura de la población, al establecerse un nuevo patrón epidemiológico. Vázquez señaló que la estrategia de Castilla y León pretendió en su momento conseguir una reforma global del sistema, que tuviera impacto sobre los pacientes, los profesionales, los centros sanitarios y la población en su conjunto. “Significó –dijo– una apuesta para mantener la equidad, los derechos de los pacientes y la accesibilidad y los niveles de calidad del sistema público de salud, en un escenario con recursos limitados”.

Además, indicó que en Castilla y León hay el doble de personas mayores de 65 años que de 15 o menos, y los costes en los pacientes con más de una enfermedad crónica llegan a multiplicarse por seis respecto a los que no tienen ninguna o solo una, multiplicándose por 17 en caso de presentar cinco o más patologías crónicas. Sanidad aclaró que los mayores no son los únicos afectados por la cronicidad, ya que también hay enfermedades “silenciosas” que se inician en fases tempranas de la vida y evolucionan sin que la persona se dé cuenta, como la hipertensión o la diabetes.

Viruela del mono

Castilla y León no ha detectado todavía ningún caso de viruela del mono entre sus habitantes, “lo cual no quiere decir que no lo haya”, explicó el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, quien quiso lanzar también un mensaje de tranquilidad.

“La Consejería está trabajando con preocupación, pero sin alarma”, subrayó. Vázquez explicó, minutos antes de participar en la jornada “Gestión de la Cronicidad. Las enfermedades silenciosas”, celebrada ayer en Madrid, que “siempre que aparece de nuevo una enfermedad, genera cierta preocupación” aunque cree que “la consejería debe ofrecer tranquilidad, ya que en Castilla y León no consta que haya ningún caso”.

El titular de Sanidad insistió en la importancia de “evitar contactos estrechos y el manejo de ropas de personas sobre las que se sospecha que puedan estar infectadas”. En caso de duda “debe hacerse con mascarilla y guantes”. Por último, llamó a la calma ante la preocupación generada por la aparición de cada vez más casos de esta enfermedad en España, si bien la mayoría de infecciones se han registrado en Madrid, pero la alarma se ha extendido al resto de comunidades autónomas, según informa Carla Martín.