El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, anunció ayer “la inmediata” puesta en marcha del Fondo de Cohesión Territorial, dotado con 20 millones de euros destinado a inversiones en el mundo rural, y avanzó un plan de transformación de las Delegaciones Territoriales para mejorar la calidad de los servicios públicos.

En su comparecencia en las Cortes para exponer el programa de legislatura de su departamento en el nuevo Gobierno de coalición de PP-Vox, Carnero realizó una encendida defensa del mundo rural y recalcó que se reforzará a las entidades locales como administraciones indispensables y garantes de los servicios públicos básicos en el territorio y de las políticas de cercanía y proximidad a las personas.

“Castilla y León es una comunidad municipalista, nuestro nacionalismo es el municipalismo”, sentenció el consejero, que precisó que el un nuevo Fondo de Cohesión Territorial, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales, se presentará en las próximas semanas a los órganos de participación local, tendrá carácter estable e irá destinado a inversiones locales que ayuden a crear empleo y fijar población, en especial en el mundo rural.

Además, avanzó, como novedad, un plan de transformación de las Delegaciones Territoriales, incidiendo especialmente en la mejora de la calidad de los servicios, y explicó que no solo se trata de establecer una nueva estructura, sino que irá más allá y será “ambicioso”, porque se busca fomentar la cohesión territorial, que “los castellanoleoneses nos sientan cerca y que sus necesidades sean atendidas de una forma ágil y eficaz”.

Carnero señaló además que se convocará de manera regular y con carácter rotatorio en todas las provincias a la Comisión General de Coordinación Territorial para buscar una mayor eficacia en las políticas de la Junta de Castilla y León, donde se coordinará la gestión periférica de las competencias.

Entidades locales

En el ámbito de las entidades locales, afirmó que se consolidará el nuevo enfoque del Fondo de Cooperación Económica Local y añadió que se apostará por las ayudas a inversiones de las mancomunidades y otras entidades locales de tipo, donde aseguró que todas ellas tendrá la misma consideración y se respetará la libertad de elección.

También, se refirió a una actualización de la normativa para la provisión temporal de los habilitados de carácter nacional que desempeñan las funciones de secretaría e intervención de las corporaciones locales, para lo que se impulsará la reestructuración de los puestos de secretario de los pequeños pueblos y se creará una bolsa de trabajo para agilizar los nombramientos y personal cualificado.

También, explicó que el primer semestre de este año 2022 se convocarán los procesos selectivos correspondientes a las oferta pública de empleo de los años 2019 y 2020, así como la estabilización antes del 1 de junio de este año y la convocatoria de todos los procesos correspondientes a ella antes de finalizar este año 2022. El objetivo, como precisó, es dejar en el 8% de temporalidad.

PP y Vox chocan por la visión de género en la Junta

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero (PP), y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Menéndez, chocaron ayer sobre el compromiso adquirido por el primero de aplicar de una forma “transversal la perspectiva de género en todos los ámbitos” de la Administración, dentro del Plan de Igualdad y para conseguir la “igualdad efectiva” entre mujeres y hombres. Ante este planteamiento, durante la comparecencia de Carnero ante la Comisión de Presidencia de las Cortes para exponer su programa de legislatura, el portavoz de Vox adelantó que no le gusta la aplicación de la perspectiva de género ni el Plan de Igualdad en el ámbito de la función pública que anunció: “No le oculto que no nos gusta”, le espetó Menéndez, que defendió la igualdad social, laboral y de oportunidades entre todas las personas, en lugar de aplicar la perspectiva de género para potenciar el apoyo a las mujeres, lo que considera como la utilización de una “terminología progre” que no comparte.

El representante de Vox replicó así a una exposición en la que Carnero comprometió que dará “un importante impulso” a la consecución de los objetivos que marca el Plan para avanzar en la igualdad. En su réplica, Carnero dijo “con toda franqueza” que el despliegue de esta normativa es “una exigencia legal”, pero también “una convicción” para “luchar por una mayor igualdad entre las empleadas y empleados públicos”.

Los ciudadanos se ahorrarán 2.500 millones esta legislatura

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, garantizó ayer en las Cortes que el Gobierno de Castilla y León consolidará en esta legislatura su “política fiscal moderada y justa, con bajada selectiva de impuestos, para favorecer a las familias, el emprendimiento y la inversión”. Fernández Carriedo, que presentó el programa de medidas de su departamento para los próximos cuatro años afirmó que a lo largo de esta legislatura se estima que las nuevas medidas tributarias aprobadas frente a la crisis junto con los beneficios ya vigentes supongan un ahorro fiscal superior a los 2.500 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León.

Carriedo advirtió de que defenderán todas las bajadas de impuestos aprobadas en Castilla y León, recurriendo cualquier ley o disposición normativa del Estado que limite la reducción de tributos autonómicos realizada en el ejercicio de nuestras competencias. El consejero indicó que la despoblación necesita de una política de Estado en la que estén implicadas y comprometidas todas las administraciones, por lo que solicitarán al Gobierno de la Nación que cree “una fiscalidad favorable a las zonas rurales, también en los tributos estatales en los que Castilla y León no tiene competencia”, informa Ical.