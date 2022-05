El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el nombramiento de 35 nuevos altos cargos, para los nuevos centros directivos creados o aquellos que han cambiado de competencias, dependencia o designación. Cabe destacar que Héctor Palencia dirige el gabinete del Presidente y José María Barrio, el del vicepresidente, y Rubén Rodríguez y Jorge Llorente son los viceconsejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Transformación Digital, respectivamente.

Los nombramientos se producen después que el pasado viernes se publicara en el BOCYL los decretos de estructura de todas las consejerías en los que se definían los órganos directivos de la Administración autonómica.

Director del Gabinete del Presidente, Héctor Palencia

Héctor Palencia Rubio, que en la pasada legislatura ocupó el puesto de director de Administración Local de la Junta, se convierte en el director del Gabinete del Presidente. Es ingeniero técnico de obras públicas, técnico evaluador de impacto ambiental y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Antes de llegar a la Junta fue concejal del Ayuntamiento de Ávila.

Director de Administración Local, Emilio Arroita

Por su parte, Emilio Arroita García se convierte en director de Administración Local. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y colegiado en el Colegio de Abogados de Salamanca, ha sido concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca; procurador en las Cortes de Castilla y León coordinador del Grupo Popular del Ayuntamiento de Salamanca y miembro del Claustro y de la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca.

Director de Acción Exterior, Fernando Rubio

Además, también se incorpora a la Consejería de Presidencia como director de Acción Exterior Fernando Rubio Ballesteros. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, también cuenta con un curso de postgrado de especialista en Derecho Urbanístico por la Uva. Fue consejero delegado del área de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid (2005-2013) y, posteriormente coordinador de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid (2013-2015). Más tarde ocupó la jefatura del gabinete de la Delegada del Gobierno, fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid y en la pasada legislatura asesor del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta.

José María Barrio Gil-Fournier, director del Gabinete del Vicepresidente

José María Barrio Gil-Fournier, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, es el nuevo director del Gabinete del Vicepresidente. Ha sido delegado de Castilla y León de Inmobiliaria Reyal Urbis, S. A. (2002-2016); delegado de Castilla y León del Grupo Parquesol (2000-2002) y desde el año 1993 hasta el 2000, gerente por Concurso-Oposición de la Sociedad de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA).

Montserrat Luis Serret, directora de Coordinación e Interacción Sociales

Además, como directora de Coordinación e Interacción Social se nombra Montserrat Luis Serret. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, con Premio Extraordinario de Fin de Carrera, ha sido directora general de Gripo Cope y Trece TV desde enero de 2021, con responsabilidad directa en la transformación digital de la compañía. También fue vicepresidenta de la Unión de Televisiones Comerciales y directora adjunta del diario ABC desde 2015, tras pasar por los cargos de subdirectora y adjunta al director.

Jesús Enríquez Tauler, director general de Relaciones con la Sociedad Civil

A su vez, como director general de Relaciones con la Sociedad Civil se incorpora Jesús Enríquez Tauler. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. En los últimos años ha venido ejerciendo la abogacía en todos los órdenes jurisdiccionales, y ha sido concejal, portavoz y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid, en diversos periodos.

Directora general de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación, Sonia Martín Pérez

Es doctora por la Universidad de Valladolid, con calificación Cum laude en el Programa de Ingeniera Industria. Su tesis doctoral es ‘La formación profesional en España: diseño de un modelo de alineación estratégica de las políticas públicas’. Además es ingeniera en Organización Industrial por la Universidad de Valladolid y ha cursado el programa de especialización en alta dirección y gestión de instituciones sanitarias en el IESE Business School-Universidad de Navarra.

Es funcionaria de carrera cuerpo Inspectores de Educación desde 2011; cuerpo profesores Enseñanza Secundaria desde 2002; cuerpo profesores técnicos FP desde 2001; inspectora central de universidades e inspectora central de educación en la Dirección General de Universidades e Investigación y en la Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación desde enero 2018, y profesora asociada de la UVa en el Máster de Inspección, Dirección y Gestión de organizaciones y programas educativos de la Facultad de Educación y Trabajo Social desde septiembre de 2021 y en el Departamento de Organización de empresas y comercialización e investigación de mercados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales desde el curso 2006-2007.

También fue jefa del Servicio de Formación Profesional, en la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León de noviembre 2015 a enero 2018; responsable de Formación Continuada de profesionales sanitarios en la Dirección General de Planificación, Calidad, Ordenación y Formación, Consejería de Sanidad, entre septiembre 2007 y agosto 2010; asesora técnica docente en el Área de Programas Educativos de Valladolid entre septiembre 2006 y septiembre 2007, así como colaboradora para la formación de diversos organismos públicos y evaluadora de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública convocados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, anteriormente por la AEVAL, desde 2015.

Tiene premios de investigación sobre modernización de la administración pública en 2006, en 2004 y Premio de excelencia y calidad del servicio público en la Administración de la Comunidad, y cuenta con publicaciones en el campo de la gestión pública, coordinación y elaboración de planes estratégicos, dirección de proyectos de investigación y coordinación de planes de mejora

Director general de Asistencia Sanitaria y Humanización, Francisco Javier Vadillo Olmo

Francisco Javier Vadillo Olmo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela (1992); especialista MIR en Neurología por el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (1986) y cuenta con el Programa Desarrollo Directivo de la Universidad Nebrija (2021-2022) y con el máster en Transformación Digital en el Sector Sanitario; Dirección y Gestión de Proyectos; Administración y Dirección de Empresas. Especialidad en gestión sanitaria; Planificación y Diseño de Centros Sanitarios; Gerontología; Dirección Ejecutiva de Hospitales; Gobierno y Dirección de Servicios de Salud; Biomedicina, Biotecnología y Derecho de la Unión Europea; Comunicación y Relaciones Públicas en las Organizaciones; Resolución de Conflictos; Prevención de Riesgos Laborales. Especialista en Seguridad, Ergonomía e Higiene Industrial y Auditorías.

También es experto universitario en Marketing en el sector sanitario; Dirección de Centros Socio-Sanitarios; Seguridad del Paciente; Informática de la Salud y la Telemedicina. Gestión de las Tecnologías de la Información en las Organizaciones; Marketing; Dirección de Recursos Humanos; especialista en: Gestión de Procesos Hospitalarios no Asistenciales; Habilidades Directivas; Gestión Asistencial Hospitalaria; Posgrado en Psiquiatría, y diplomado en Gestión de la Innovación. Asociación Española para la Calidad; Management Multicultural y en Gestión del Talento.

Ha sido director gerente en el Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga (2020- Actualidad); Hospital Clínico Universitario de Valladolid y del Hospital Medina del Campo (2016-2019); director médico en la Gerencia de Atención Integrada del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (2013-2015); Hospital Universitario Central de Asturias (2011-2012), y director médico y subdirector médico en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés (2008-2011).

También ha sido facultativo especialista de Área con plaza en propiedad en el Servicio de Neurología, del Hospital Universitario Central de Asturias (concurso traslado en 2016), el Hospital Universitario de Cabueñes-Gijón (2012-2013), y el Hospital de la Costa-Burela-Lugo (2005-2008), así como interino en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (1988-2005); el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (1986-1987). Además, tiene experiencia en la docencia y distintas publicaciones.

Director General de Salud Digital, Juan Manuel Gil González

Juan Manuel Gil González es médico colegiado por la provincia de Valladolid; tiene el título de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1985 (Facultad de Medicina de Valladolid), con calificación de sobresaliente y matricula de honor. Además, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria; doctor en Medicina y Cirugía, y cuenta con los máster en Salud Pública y Administración Sanitaria y Dirección de Empresas (MBA). También ha superado el ‘Foreign Medical Graduate Examination in the Medical Sciences’ (FMGEMS) de la Educational Commision for Foreign Medical Graduates de Estados Unidos.

Es especialista Universitario en Medicina de Urgencias y Emergencias. Certificado de Medicina de Urgencias y Emergencias; en Acreditación de Centros y Servicios Sanitarios; en Gestión de Servicios de Prevención y Salud Laboral; en Gestión de Sistemas de Información Sanitaria, y en Salud Pública.

En su carrera ha sido médico de Admisión y Documentación Clínica del Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid -personal estatutario fijo por oposición-; médico de Urgencia Hospitalaria del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Río Hortega de Valladolid en excedencia; médico adjunto del Servicio de Urgencias del mismo centro de 1991 a 1996; subdirector médico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de 1996 a 2003; director médico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de 2003 a 2007; director gerente de la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León de 2007 a 2012; director médico de Atención Primaria del Área Oeste de Valladolid desde 2012 hasta 2019, y médico del Servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Clínico Universitario de Valladolid desde 2020. Además, ha participado en más de 40 comunicaciones en congresos y revistas científicas.

Director General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz Galindo

Álvaro Muñoz Galindo es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca. (2003-2009), médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente Medicina Familiar y Comunitaria de Salamanca, del Centro de Salud Alamedilla, en la convocatoria MIR 2009. (2010-2014). También cuenta con el Máster europeo ‘Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico’. Universidad de Salamanca (2010-2011) y el Máster en “Dirección Médica y Gestión Clínica” del Instituto de Salud Carlos III. UNED (2014-2016) y con el diploma de Postgrado en “Gestión y metodología de la calidad y seguridad de la atención en salud”. Universidad Autónoma de Barcelona (2017-2018).

Ha sido médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Salamanca, de mayo 2010 a mayo de 2014; médico adjunto del Servicio de Urgencias Hospitalarias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de junio de 2014 a febrero de 2020, y coordinador de la Unidad de Calidad del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca desde agosto de 2019 hasta la actualidad.

También desde febrero es subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y cuenta con el Premio a la mejor trayectoria MIR de los graduados en 2014, fue seleccionado como mentorizado en la Primera Edición del Programa de Mentoring de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) entre 2019 y 2020 y ha publicado un total de 106 trabajos.

Directora general de Personal y Desarrollo Profesional, Elena Cámara Gamero

Elena Cámara Gamero es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos y funcionaria por oposición libre del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En su trayectoria profesional ha desempañado distintos puestos en la Administración de la Comunidad.

Inició su carrera profesional en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, pasando posteriormente a la Dirección General de Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la que ha desempeñado los puestos de técnico superior y de jefe de sección. Posteriormente desempeñó el puesto de Jefe de Servicio de Estudios, Documentación y Estadística en la Consejería de Sanidad, (de 2011 a 2017)

También ha trabajado en la Administración General del Estado, donde ha sido consejera técnica del director general de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (septiembre de 2017 a diciembre de 2018). En 2019 fue nombrada jefe de Unidad de Régimen Jurídico en la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio de Salud Madrileño (SERMAS) de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

María José González Garrachón, directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias

Ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas, González Garrachón es miembro por oposición del Cuerpo de Ingenieros Superiores Castilla y León (Agrónomos) desde 1998 y ha estado vinculada a distintos puestos relacionados con la política agraria comunitaria, primero en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca como técnico, jefe de sección y coordinadora, y posteriormente en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería como coordinadora de Ayudas a la Renta.

Ha trabajado en la Delegación Permanente de Castilla y León ante la Unión Europea en Bruselas durante el turno de Representación Autonómica de Castilla y León ante el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, donde elaboraba informes sobre las reuniones de los órganos preparatorios del Consejo.

Además, ha realizado labores de asesoramiento en el Área del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y fue profesora asociada en la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca entre 2005 y 2017 y de algunas ediciones del Máster de Empresas Agroalimentarias de la propia Usal.

Ángel María Gómez Rivero, director general de Política Agraria Comunitaria

Por su parte, este ingeniero Agrónomo por la ETSIA e ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias, INEA, centros adscritos a la Universidad de Valladolid, es funcionario en la Administración de Castilla y León, en el Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos. Coordinador de ayudas a la Transformación e Intervención de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria desde 2014 a la actualidad, ha ejercido como técnico de apoyo, jefe de sección, técnico facultativo en diferentes tareas, todas ellas relacionadas con la gestión de ayudas financiadas por fondos FEAGA y FEADER desde la incorporación a la administración como funcionario (1992).

Jorge Izquierdo Arribas, director general de Desarrollo Rural

Izquierdo es también ingeniero agrónomo por la ESTIA de la Universidad de León e Ingeniero Técnico Agrícola por la ETSIA de la Uva. Especialista en Evaluación en Impacto Ambiental y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Valladolid, es funcionario en la Administración autonómica, en el Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos. Ha sido jefe de Servicio de Infraestructuras Agrarias la Dirección General de Desarrollo Rural desde el 2020 hasta la actualidad.

Como técnico asesor en el Servicio de Infraestructuras agrarias ha desarrollado zonas regables, con actuaciones en más de 4000 hectáreas, incluyendo el proyecto y dirección de obras de regadío, donde realiza la puesta en marcha de las balsas y presas de regulación entre 2015 y 2019.

Ha ejercido como jefe de Sección de ejecución de obras en el Servicio de Infraestructuras Agrarias la Dirección General de Infraestructura y Diversificación Rural, impulsando la creación de zonas regables, proyectos y dirección de obras de regadíos y caminos de concentración parcelaria entre 2009 y 2014; y ha sido técnico facultativo en el Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Dirección General de Desarrollo Rural. También ha realizado tareas de revisión de los documentos técnicos de concentraciones parcelarias, tramitación ambiental y elaboración de la página web de concentración parcelaria (del 2006 al 2008).

Igualmente, ha trabajado como técnico facultativo en el Área de Estructuras del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca donde redactaba proyectos, dirección de obras de infraestructuras rurales y trabajos de concentración parcelaria (del 2003 al 2005); y desde 2008 hasta la actualidad ha sido coordinador y ponente colaborador de la ECLAP en diferentes cursos del Plan General, como los de Procedimientos administrativos de la Concentración Parcelaria, Proyectos de obras, Dirección de obras, Tramitación electrónica de expedientes de obras y otros cursos sectoriales de la Consejería de Agricultura y Ganadería en materia de estructuras agrarias.

Rafael Sáez González, director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1991, promoción 131) su experiencia profesional comenzó en el ejercicio libre de la profesión de ingeniero agrónomo (1991-1992) para entrar en ese segundo año como funcionario en la administración de Castilla y León, en el Cuerpo Facultativo Superior de Ingenieros Agrónomos.

Ha trabajado como técnico del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Estructuras Agrarias (1992-1997), jefe de sección de Información Geográfica en la Consejería de Agricultura y Ganadería (1997), jefe de servicio de Planificación e Información Geográfica. Dirección General de Desarrollo Rural (1997-2003) y subdirector de Investigación y Tecnología Agraria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (2012-2015).

Además, ha sido profesor del master en Ingeniería de Regadíos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y secretario del Consejo del Itacyl desde su creación en el año 2003 hasta el 2017. Lleva 19 años al frente de la Subdirección de Infraestructuras Agrarias del Instituto y ha sido representante de la Junta de Castilla y León en distintos órganos relacionados con la gestión del agua en la Confederación Hidrográfica del Duero, en el Consejo del Agua de la demarcación del Duero y del Miño Sil y suplente del viceconsejero en el Consejo Nacional del Agua, en representación de las comunidades autónomas.

Educación

Directora general de Universidades e Investigación: Blanca Ares

Repite como directora general de Universidades e Investigación, cargo que ejercía en la Consejería desde 2019. Es funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados de la Junta desde 2008. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca en 2005, es funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados de la Junta, desde 2008, por lo que ha trabajado en la Delegación Territorial de Salamanca. Ha sido coordinadora de Servicios de la Dirección General de Universidades e Investigación, además de profesora asociada en el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, entre 2017 y 2019. Antes, había sido (2010-2016)

Director general de Centros e Infraestructuras: José Miguel Sáez

También se mantiene al frente de la Dirección General de Centros e Infraestructuras, al igual que en la última legislatura. Anteriormente, José Miguel Sáez fue director general de Función Pública en la Consejería de Economía y Hacienda entre 2011 y 2015. Es funcionario de la Junta desde 2007. En excedencia del Cuerpo de Gestión y Administrativo de la Administración de Castilla y León (1978-1992 y 1992-2007).

También ha desempeñado otros cargos en la Junta como coordinador de Servicios de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, jefe de servicio de Nóminas, Personal Laboral y en Régimen de Concierto en la Consejería de Educación, técnico superior en la Consejería de Industria Comercio y Turismo, secretario técnico en el Servicio Territorial de Ávila en la Consejería de Economía y Hacienda y jefe de sección de Promoción Industrial en el Servicio Territorial de Ávila.

Directora general de Planificación, Ordenación y Equidad Educativas: Isabel Tovar

Llega a la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa, tras haber sido asesora del Área de Convivencia y Atención a la Diversidad del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Segovia en los dos últimos años. Es funcionaria del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria desde 1996.

Esta ingeniera técnico de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Alcalá de Henares ha sido secretaria del IES Eugenio Frutos de Guareña (2001-2002) y del Giner de los Ríos de Segovia (2007-2011 y 2015-2019), además de jefa del Departamento de Tecnología entre 1996 y 2020. También, ha sido integrante del Equipo de Mediación e Igualdad del centro.

Director general de Formación Profesional y Régimen Especial: Agustín Sigüenza

Repite en el cargo que ostentó entre 2016 y 2019. Antes, había sido director provincial de Educación de Valladolid entre 2012 y 2015. Este licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca, ha sido jefe del servicio de las Cualificaciones y de la Acreditación de la Competencia Profesional y técnico en la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación. También, fue profesor en la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Instituto Nevares de Empresarios Agrarios , la Escuela de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid, la Facultad de Educación y la Facultad de Medicina de Valladolid y numerosos institutos de Secundaria de Castilla y León.

Fernando del Campo, director general de Industria

Fernando del Campo González se convierte en el nuevo director general de Industria. Es Ingeniero Industrial por la ETS de Ingenieros Industriales de Bilbao. Ha sido ingeniero de Producción en Repsol en la refinería de Puertollano; jefe de proyectos en Ecolaire- OHL Industrial y también en Técnicas Reunidas, liderando la ingeniería de detalle de unidades de plantas petroquímicas y áreas de Utilities en grandes proyectos Internacionales en Arabia Saudita para Sabic-Exxon y Aramco.

María Pettit, directora general de Comercio y Consumo

Además, María Pettit se convierte en directora general de Comercio y Consumo. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, en la actualidad dirige su propia empresa de ayuda a domicilio para personas con dependencia. Guía de Servicios para Mayores y dependientes Valladolid. Ha sido directora Asociada Dexter Associates. Head Hunter - Executive Search, directora General Área de Negocio de Sector Servicios de Grupo Norte (2004-2015) y directora gerente Fundación Grupo Norte (2004-2015).

Emma Fernández Rodríguez, directora general de Economía Social y Autónomos

La nueva directora general de Economía Social y Autónomos es Emma Fernández Rodríguez. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido coordinadora de proyectos europeos en la Diputación Provincial de Valladolid (2010-2012) y técnico de fondos y proyectos europeos en la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (2021-2022). Además, ha ocupando diversos puestos en la oficina autonómica de Cruz Roja Española en Castilla y León (2016-2021).

Fernando de la Parte, director general de Trabajo y Relaciones Laborales

Fernando de la Parte Alcalde se convierte en el nuevo director general de Trabajo y Relaciones Laborales. Es licenciado en Psicología con la especialidad ‘Industrial o del Trabajo’ por la UNED y diplomado en Educación Especial por la Universidad de Burgos. Funcionario de carrera de la Junta desde el año 2005, pertenece al Cuerpo Facultativo Superior de funcionarios del Grupo A1. Además es profesor Asociado Universitario perteneciente al área de Psicología Social de la Universidad de Burgos (UBU) desde el año 2015. Actualmente desempeño la docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud (UBU).

Director general de Turismo: Ángel González Pieras

Es posgrado en Ingeniería de Organización Industrial del Centro Politécnico Superior en la Universidad de Zaragoza y máster en Dirección Económica y Financiera de Empresas. Centro de Estudios Financieros. DeMadrid. Ha sido director gerente de la estación de esquí La Pinilla (2011-2020) y Gecobesa (2004-2005), además de consejero delegado de Panticosa Turística (1995-2002 ) y consejero de la Sociedad de Desarrollo del Valle de Benasque y Nieve de Aragón, entre 1992 y 1993. En el ámbito de la administración, trabajó en el Gobierno de Aragón como asesor y coordinador del Gabinete Técnico (Unidad de Apoyo) del consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón (1991-1993)y jefe de Gabinete del consejero de Economía, Hacienda y Fomento (1995-1997).

Directora general de Políticas Culturales: Inmaculada Martínez Merino

En la pasada legislatura desempeñó, desde septiembre de 2021, el mismo cargo al frente de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es funcionaria de la Junta, donde ha desempeñado labores como técnico en el Servicio Territorial de Economía y Hacienda de Palencia (2001), Contratación Administrativa de la Consejería de Medio Ambiente y en Evaluación, Normativa y Procedimiento de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Además, ha sido jefa de Servicio de Educación Ambiental en la Consejería de Medio Ambiente.

María Victoria Moreno Saugar, directora general de la Mujer

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido alcaldesa de Piedralaves (Ávila) entre 1999 y 2022, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Ávila entre 2007 y 2011 y procuradora en las Cortes de Castilla y León entre 2011 y 2015; y 2015 y 2019.

Eduardo García Brea, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia

García Brea es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca (1985 – 1990) y tiene un master en consultoría de procesos de desarrollo organizacional UVa (1996-1998). Como experiencia profesional trabajó con una beca de participación en un Proyecto Investigación en el Departamento de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la USAL; y ha sido coordinador de programas de inserción sociolaboral desarrollados por el Servicio Municipal de Acción Social del Ayuntamiento de Valladolid.

También ha coordinado programas de iniciativa comunitaria cofinanciados por el FSE, desarrollados por el Servicio Municipal de Acción Social. En concreto, en el marco de las iniciativas NOW, HORIZON e INTEGRA, dirigidos respectivamente a los sectores Mujer, Personas con Discapacidad y Personas en grave riesgo de exclusión social.

Igualmente, ha coordinado el equipo de intervención familiar de la Zona Esgueva, dependiente del Servicio Municipal de Acción Social, dirigido a desarrollar programas y actuaciones orientados a familias y menores con dificultades de inclusión social.

En la Junta ha ejercido como director de la Residencia de Acogida de Menores ‘José Montero’, dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales; jefe de la sección de protección a la infancia de Palencia, y ha sido gerente territorial de Servicios Sociales en esta provincia.

Por último, ha sido jefe del servicio de atención a personas mayores y prevención de la dependencia, de la Gerencia de Servicios Sociales, desde diciembre de 2021 hasta la actualidad.

Viceconsejero de Transformación Digital: Jorge Llorente Cachorro

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 1992 es funcionario de Carrera del Cuerpo Nacional Veterinario y ha sido subdelegado del Gobierno en Valladolid y director del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. También ha sido viceconsejero de Desarrollo Rural y director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias.

En la Consejería de Sanidad ha sido director general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desempeñó las tareas de Jefe de Sección de la Red de Alerta Sanitaria, y en la empresa privada ha ocupado los puestos de director de la empresa Valles del Esla, y de la empresa Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León. Del mismo modo ha sido director técnico del área ganadera y coordinador regional de la Sectorial Remolachera en Asaja de Castilla y León.

Director general de Carreteras e Infraestructuras: Jesús Félix Puerta García

Arquitecto técnico en ejecución de obras (Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Burgos 1980/1985), cuenta con el grado en Ingeniería de Edificación (Universidad Europea de Madrid 2009/2010). Ha sido director General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente desde agosto de 2019.

En el Servicio Territorial de Fomento en Soria fue jefe de Negociado de la Sección de Rehabilitación y Financiación, jefe de Sección del Laboratorio de Control de Calidad, jefe de Sección de Promoción Pública de la Vivienda y jefe de Servicio Territorial.

Funcionario del Cuerpo de Arquitectos Técnicos y Aparejadores de la Junta, fue también jefe de obra en la empresa Huarte y CIA, y en la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, además ocuparse de la dirección de Obra Construcción Hipermercado en Soria.

Directora general de Transportes y Logística: Laura Paredes Aparicio

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Universidad de Valladolid (1995 – 2003), es funcionaria de Carrera del Cuerpo de Arquitectos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León desde 2010. Fue jefe de Servicio de Logística en la Dirección General de Transportes y ha ejercido como técnico facultativo del Cuerpo de Arquitectos en las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Fomento y Cultura y Turismo. Todo ello además de ejercer como trabajadora por cuenta propia como profesional autónoma y como arquitecto en el Estudio de Arquitectura G-33 S.L. en el Departamento de Edificación y Urbanismo.

Director general de Telecomunicaciones y Administración Digital: Antonio Ibáñez Pascual

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid, es también máster en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Se incorporó a la Junta de Castilla y León en 2004, como técnico en la Sección de Servicios de Internet y Seguridad, y es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Comunidad de Castilla y León desde 2006.

Desde 2008 ha desempeñado funciones de jefe de servicio en diferentes consejerías, y ha dirigido y coordinado la presencia en Internet de la Junta de Castilla y León a través de los portales web corporativos entre 2005 y 2022. También ha diseñado e impulsado la estrategia de Gobierno Abierto entre 2012 y 2022, y desde 2008 fue profesor de diferentes cursos de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León. En la empresa privada ha trabajado en Telefónica I+D y en Red Eléctrica Telecomunicaciones.