El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, aseguró ayer que durante el primer encuentro que mantuvo con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con motivo de la presentación del informe anual de 2021, no se le planteó sobre la conveniencia de la continuidad o no de la institución. “Lo limitó a comentarios en la campaña electoral y no voy a ponerme la venda ante una herida que no se ha manifestado”, aseveró tras ser preguntado por la posición de Vox –ahora en el gobierno de la Junta– para eliminar el Procurador del Común, al considerar que es una institución “redundante”, cuya tarea puede ser asumida por el Defensor del Pueblo.

En una rueda de prensa posterior a la reunión con Pollán, Quintana subrayó que, hasta ahora, no se le ha transmitido nada sobre la idoneidad de la institución. "Hoy hemos abordado asuntos propios de la institución y el clima ha sido de normalidad. Por lo tanto, yo sigo trabajando", aseveró.