El presidente de las Cortes y de la Fundación Villalar, Carlos Pollán, de Vox, que no asistió el sábado a los actos populares del Día de la Comunidad, abogó ayer por racionalizar el presupuesto del organismo y buscar una nueva orientación para la fiesta que implique a todas las provincias y para dotarle de un verdadero sentimiento de comunidad.

Preguntado por su ausencia en la fiesta de Villalar, Pollán pidió reorientarla para ofrecer actividades que impliquen a todas las provincias de la región, enfatizando que “la comunidad la forman nueve provincias”. “Yo creo que no me he escondido y desde el primer día he dicho que hay que racionalizar el gasto en cuanto a esta fiesta y otras muchas cosas”, aseguró Pollán, quien quiso precisar que su intención no es “quitar” la fiesta de Villalar pero si “sacar esa fiesta y llevarla a todas las provincias para que se sientan identificadas con ese sentimiento de comunidad que ahora no tienen”.

También habló ayer el vicepresidente de la Junta, García-Gallardo, quien aseguró que el Gobierno de la comunidad “callará muchas bocas” y animó a todos sus miembros a actuar con “responsabilidad” ya que les están vigilando “con lupa y microscopio”.

En su intervención en su primer acto institucional como vicepresidente de la Junta en la toma de posesión de cuatro secretarios generales de otras cuatro Consejerías, García-Gallardo Valladolid afirmó además que la fiesta de Villalar no es la fiesta de Castilla y León porque ha sido “secuestrada por la izquierda”.