La campa del municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros, escenario tradicional de la fiesta popular del Día de Castilla y León, retoma hoy su ir y venir de miles de personas tras dos años de parón por la pandemia de COVID en una jornada que estará marcada por la lluvia, por la ausencia del presidente de la Fundación pública organizadora y presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y por el rechazo al pacto entre el PP y Vox.

Sí acudirá el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien el pasado año se estrenó en una edición enrarecida por la pandemia y también porque era el año en que se conmemoraba el 500 aniversario de la batalla de Villalar y la decapitación en su plaza de los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado.

Mañueco ha afirmado que “no se trata en sí de un acto institucional” y ha pedido no polemizar con la ausencia del presidente de la Fundación Castilla y León –entidad organizadora– y presidente del Parlamento, Carlos Pollán (Vox), mientras que ha rechazado la “política de trincheras” que, a su juicio, genera el Manifiesto de Villalar 2022 firmado por el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y organizaciones sindicales entre las que figuran UGT y CC OO, de quienes ha desdeñado sus “lecciones de democracia” o “legitimidad”. Ha reconocido que él no es el indicado para responder por la ausencia de Pollán a este acto y ha pedido a los medios preguntarle directamente al presidente de las Cortes por sus argumentos para no ir, aunque ha reconocido que todos los miembros de la Junta, él mismo, saben que tienen una “responsabilidad institucional”. “Hay que respetar la fiesta de Villalar y respetar que cada uno la celebre o no con libertad”, ha resumido Mañueco.

Preguntado ayer por este asunto, el presidente de las Cortes ratificó que había tomado la “decisión personal” de no acudir a Villalar de los Comuneros porque su presencia allí “no es vital”. “No iré, no considero que sea de vital importancia mi participación en el acto y el patronato va a estar perfectamente representado por su director, que es el alma máter y el organizador de todos los actos”, ha resumido.

Programación

La programación cultural y festiva de la Fundación Castilla y León y del Ayuntamiento del municipio vallisoletano está repleta de actos, que previsiblemente se verán afectados por la lluvia que se espera a lo largo de la jornada de mañana. Seis escenarios, ubicados en otros tantos lugares del municipio, concentrarán todas las actividades musicales, escénicas, lúdicas y de animación promovidas por la Fundación. Por el escenario de la campa, uno de los seis escenarios previstos, desfilarán grupos musicales y vocalistas como La Musgaña, Vanesa Muela (Valladolid); Carrión Folk (Palencia) para celebrar sus 25 años; Ringorrango (Zamora); Las Dulzainas del Duero (Segovia); Emma Lucena (Ávila); Crua (Portugal) e Irish Treble (España/Irlanda). Habrá juegos, un tiovivo ecológico, teatro, danza, la proyección de “Los Comuneros”.

Un amplio dispositivo velará por la seguridad de la jornada

El amplio dispositivo de seguridad estará formado por 315 efectivos de la Guardia Civil, que velarán por que no ocurra ningún incidente en Villalar de los Comuneros ante la previsión de una afluencia masiva de personas. La Comandancia de Valladolid recibe más de 130 efectivos de apoyo, pertenecientes a otras unidades especializadas, tales como un escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. Además, según se puso de manifiesto en la Junta Local de Seguridad celebrada la semana pasada, unos 40 efectivos del Subsector de Tráfico organizarán la entrada y salida de vehículos y otras 30 personas más trabajarán en el Centro de Gestión de la Dirección General de Tráfico, en coordinación con los efectivos de la benemérita. Además, Tráfico ha organizado el dispositivo especial con puntos de vigilancia y establecerá también control de alcohol y drogas los días 22, 23 y 24 de abril. Asimismo, la DGT dispondrá de un dron para las tareas de vigilancia.

Jóvenes de Castilla y León, la reivindicación de un futuro

El colectivo Jóvenes de Castilla y León participará por primera vez este sábado en la campa de la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, donde se celebran los actos del Día de la comunidad, con la intención de que el 23 de abril sea “un día para conmemorar la lucha por el futuro de la comunidad autónoma”. En concreto, este colectivo tiene prevista la lectura de un manifiesto en el que se reivindicará la necesidad de afrontar el reto contra la despoblación y el éxodo juvenil y que correrá a cargo de Javier Pérez Andrés, periodista especializado en turismo rural, agroalimentación y desarrollo rural, siendo pionero de estas áreas en la prensa regional. “En su trayectoria ha sido un firme defensor de mantener el espíritu combativo que subyace del acto en Villalar de los Comuneros”, recuerdan desde la agrupación que ha animado a la juventud castellano y leonesa y a las plataformas contra la despoblación a formar parte del evento para reclamar juntos un porvenir en el territorio.