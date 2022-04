La semana política en Castilla y León ha arrancado igual que concluyó la pasada, sin que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), haya registrado la convocatoria de la Mesa y la Junta de Portavoces como trámite previo a la celebración del pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP), y con ambos partidos responsabilizándose mutuamente de la situación.

El Registro del Parlamento cerró ayer sin novedad, por lo que el escenario de esta semana vuelve a desvanecerse, y los plazos viables para la investidura empiezan a remitir a la próxima semana como mínimo, ya con las vacaciones escolares de Semana Santa en marcha, y también con la fecha del 23 de abril, Día de Castilla y León, cada vez más cerca sin que se desbloquee esta situación.

En el PP se remiten a las competencias del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y por extensión a Vox y su dirección nacional, para descargar la responsabilidad en el partido dirigido por Santiago Abacal y remarcan que existe un acuerdo suscrito el pasado 10 de marzo y que el Pleno debe de ser convocado para formar gobierno cuanto antes.

“Mañueco está preparado”, insistió el jueves pasado el portavoz de la Junta en funciones y representante del PP en la negociación competencial con Vox, Carlos Fernández Carriedo, quien trasladó la idea de que por parte de su partido todo está ya claro, con la referencia del acuerdo suscrito y con margen para que, en los cuatro años de legislatura, se detallen las medidas entre ambos socios de gobierno.

Pero ayer lunes fuentes de Vox aseguraron que están a la espera de que el PP cierre la distribución de competencias, por lo que entienden que siguen igual que la pasada semana y la anterior.

Gamarra: “No está previsto ningún contacto entre Feijóo y Abascal”

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, avanzó ayer que por ahora “no está previsto” ningún “contacto” entre el presidente de la formación popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder Vox, Santiago Abascal, en el marco de las negociaciones para fijar la fecha de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. En su primera rueda de prensa como número dos del PP, Gamarra fue preguntada por si los líderes de ambos partidos han tenido “algún contacto o tienen previsto tenerlo” en relación la sesión de investidura del presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una cuestión que se limitó a responder con un “no está previsto”.

Gamarra también fue preguntada por si Feijóo acudirá a la investidura de Mañueco como presidente de Castilla y León, a lo que contestó que “todavía no hay fecha de investidura y no está convocado Pleno de investidura”, por lo que “a partir de ahí, cuando esté convocado, habrá que ver cómo encajan las agendas y resolver cuál es la presencia y cómo se materializa”. “Lo que sí le puedo garantizar es que el PP estará allí, como no puede ser de otra manera, en la investidura del presidente Mañueco”, desveló la secretaria general.