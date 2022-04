El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, manifestó este martes que acudirá a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco si su agenda “lo permite”, aunque señaló que no se conoce la fecha de la sesión dado que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), aun no la ha convocado.

“Sí mi agenda me lo permite iré a la investidura de Mañueco. No sé cuándo va a ser". No lo sabe aún porque "depende del presidente de las Cortes (Vox)”, explicó en una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, donde reiteró que no hay confirmación de la fecha de investidura.

Preguntado por noticias en la prensa que señalan que no acudirá a Valladolid para no coincidir con Santiago Abascal, respondió que no ha visto “esa referencia de prensa” e insistió, desde el respeto a los partidos, que tiene una posición sobre lo que quiere para el suyo y no va “a mirar de reojo a otros partidos”.

Núñez Feijóo afirmó que se inicia una etapa de transición y de investidura “muy breve” que será “cuestión de semanas” su relevo en la Presidencia de la Xunta de Galicia, pero recordó que solo lleva 48 horas como máximo responsable del Partido Popular. A partir de ahí, se reunirá con los grupos parlamentarios para decidir si se incorpora al Senado o no. En este sentido, manifestó: "No descarto ser senador por Galicia".

“Voy con la agenda abierta”, explicó en relación a su entrevista esta semana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque afirmó que para él “lo prioritario” es reducir la inflación o los precios de la energía. “Estoy sorprendido de que el Gobierno de mi país haya sido el último en tomar medidas”, indicó.