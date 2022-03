La Junta de Castilla y León recibió, desde que comenzó el año 2022, un total de 118 solicitudes para la apertura de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a un total de 3.049 trabajadores de la comunidad, según reveló ayer el portavoz en funciones del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.

En concreto, apuntó que en el mes de marzo se han presentado 42 ERTE que afectan a 1.617 trabajadores, en su mayoría relacionados con la subida de los carburantes y la crisis energética, y desde el 1 de octubre al 28 de febrero se contabilizan 226 con 17.947 trabajadores.

Fernández Carriedo censuró que el Gobierno de Pedro Sánchez “no haya reaccionado” ante una situación de crisis energética y de incremento de la inflación desde hace meses y se remitió a la declaración institucional de la Conferencia de Presidentes, celebraba en La Palma, en la que se acordó la reducción de impuestos.

Precisamente, afirmó que el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en el Consejo “el deseo” de remitir una carta a Sánchez para recordarle ese compromiso que aliviaría la situación actual de empresas y familias. “Parece que el Gobierno no lo contempla”, apostilló.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “medidas de alcance” para hacer frente a los “graves” problemas que atraviesa el país debido al “agravamiento” de la situación económica que a su juicio “ya era delicada” antes del conflicto bélico de Ucrania y Rusia. Por ello, reclama que con urgencia se bajen los impuestos y se aprueben ayudas directas para los sectores más afectados.

“La elevada inflación, con costes energéticos desorbitados, y las dificultades en las cadenas de distribución de algunos suministros comprometen el futuro de empresas, autónomos y familias”, explica Alfonso Fernández Mañueco en una carta enviada este jueves al presidente del Gobierno que se encuentra en Bruselas para asistir a la Cumbre de la OTAN y al posterior Consejo de Europa de líderes de la Unión.

En ese sentido, el presidente de la comunidad se dirige a Sánchez “muy preocupado” por la situación actual y considera que la guerra en Ucrania y sus efectos pueden afectar de forma “severa” al ritmo de avance de una economía que intentaba recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19.

En este contexto, Fernández Mañueco ve “urgente” la adopción de medidas para atajar la escalada en los precios de la electricidad, el gas, los hidrocarburos, el resto de los insumos de los sectores productivos, así como de los bienes y servicios básicos utilizados por las familias. Insistimos en la necesidad de adoptar medidas de reducción de impuestos, tal y como indica se acordó en la última Conferencia de Presidentes, celebrada a mediados de mes en la isla de La Palma. En concreto, demanda la aplicación de un tipo superreducido de IVA sobre la energía, pese a ser “conscientes” de que esta medida también determinaría una reducción de ingresos para la comunidad. Además, ve “imprescindible” poner en marcha ayudas directas a los sectores productivos más afectados, utilizando el remanente de las ayudas directas creadas por el Real Decreto de marzo del pasado año para paliar las consecuencias de la pandemia. También considera necesaria la dotación de un fondo específico para atender los mayores gastos en los servicios públicos, así como la reorientación y flexibilización de los fondos europeos.

“Considero que son medidas urgentes dados los graves problemas por los que están atravesando tantas empresas, pymes, autónomos, familias y ciudadanos en general”, manifiesta Alfonso Fernández Mañueco en la misiva.

Investidura de Mañueco

Por otro lado, el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, insistía en el “respeto” que tiene el Ejecutivo autonómico en funciones respecto a los tiempos que marca las Cortes para la investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente, a la vez que ha defendido que la gestión del día a día se mantiene.

Carriedo ha negado que, más allá de la limitación para promover iniciativas legislativas, el Gobierno en funciones tenga problemas para “seguir funcionando”.

En concreto, preguntado por si la convocatoria del Pleno de investidura puede llegar a producirse incluso después del Congreso Extraordinario del PP, previsto para los días 1 y 2 de abril en Sevilla, Carriedo ha insistido en que no puede “descartarlo”, y ha vuelto a apelar al respeto hacia la decisión del Parlamento.

Tudanca: “La investidura será cuando quiera Vox”

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha considerado que el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León será “cuando quiera Vox” ya que, según ha lamentado, el político popular está “entregado” a los de Santiago Abascal “y a sus chantajes”. Tudanca ha recordado que el Gobierno de Castilla y León lleva tres meses “paralizado” por la “irresponsabilidad” de Fernández Mañueco de disolver la anterior legislatura de forma anticipada para “satisfacer sus propios intereses”, situación que se agrava al mantener “paralizada” la sesión de investidura, de lo que ha responsabilizado de forma compartida y “a la limón” tanto al popular como a su futuro socio de Gobierno, Juan García-Gallardo, en su “pelea por los sillones” y por el “reparto del poder”. Tudanca también ha acusado a partes iguales a PP y a Vox de estar usando ahora las Cortes de Castilla y León, que presiden los de Abascal, “en función de sus intereses”.

Violencia de género y Memoria Histórica retrasan la investidura de Mañueco, con quien Vox quiere hablar

Vox quiere tiempo para concretar más el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León y no “tragarse sapos” con la violencia de género, un término que rechaza la formación de Santiago Abascal, por lo que la fecha de la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente sigue en el aire. Fuentes de Vox han señalado que no están a favor del uso del término de violencia de género y abogan por reemplazarlo por el de violencia intrafamiliar, aunque han precisado que no quieren plantear una propuesta de “máximos” al PP con esta cuestión, sino simplemente concretarla más para evitar “tragarse sapos”.

También quieren precisar todo lo relacionado con la memoria histórica y democrática, aunque las mismas fuentes aclaran que en ningún caso pretenden modificar el acuerdo firmado para gobernar en coalición en Castilla y León, sino concretar más este tipo de cuestiones en otros documentos o mediante otro tipo de fórmulas. La intención de Vox de concretar más todos estos asuntos con el PP está dilatando la convocatoria del pleno de investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, una sesión para la que el reglamento del Parlamento autonómico no establece plazos concretos pero que el presidente de la Cámara, Carlos Pollán (Vox), estimó para los días 25 o 28 de marzo . Fuentes de Vox han comentado que pretenden emplear el tiempo que sea necesario para aclarar todos estos asuntos con el PP antes de la investidura y también para cerrar “flecos” de la estructura de Gobierno, aunque en el PP afirman que las negociaciones están cerradas desde hace días. El acuerdo de Gobierno fijó un reparto de siete de las diez consejerías previstas para el PP y las otras tres para su socio, con Alfonso Fernández Mañueco como presidente y Juan García-Gallardo, de Vox, como vicepresidente.