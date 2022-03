La irrupción de la pandemia del COVID ha supuesto un aumento en las tasas de exclusión y una reducción del espacio de integración plena en Castilla y León. Hasta el punto que uno de cada seis habitantes de la comunidad, 18 por ciento del total de la población, está en situación de exclusión, lo que se traduce en 426.000 personas. De ellos, 225.000 sufre la exclusión severa, después de aumentar un 54,1 por ciento desde 2018 por el impacto del coronavirus, según el último informe de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) presentado ayer por Cáritas. Es decir, hay 79.000 castellanos y leoneses más en esta situación en solo tres años, sin incluir el impacto de la invasión de Ucrania.

La conclusión de Cáritas es que las personas que eran más vulnerables antes de la pandemia son las que han sufrido las peores condiciones con la crisis social y económica generada a raíz del COVID. Uno de los coordinadores del Informe sobre exclusión y desarrollo social en Castilla y León, Thomas Frederic Ubrich, lo explicó de una manera muy gráfica: “Estamos viviendo una crisis de unos efectos como el desastre del naufragio del Titanic. Todos viajamos en el mismo barco, pero los que viajaban en primera tenían botes salvavidas”.

En el mismo sentido, se pronunció el presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, quien alertó que una parte “importante” de la población sigue en riesgo de “desvinculación” e, incluso, se ve “literalmente expulsada de la sociedad”. No en vano, se refirió a la “profundización” de la brecha de desigualdad en la población, donde los grandes damnificados por el COVID-19 son las personas “más frágiles” y “desfavorecidas”, a las que no ha llegado, muchas veces, el llamado escudo social. Es por ello que subrayó que la sociedad y la comunidad humana no pueden permitir que la nueva crisis ahonde “aún más” en esta situación.

Es por ello que Cáritas urgió a “avanzar” y “aliviar” el alcance de la respuesta proporcionada por las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad para lograr proteger a las familias más desprotegidas. En concreto, la organización vinculada a la Iglesia abogó por “perfeccionar” el sistema de protección social

Pese a reconocer que la “dinámica” en Castilla y León es “ligeramente” menos negativa que en el conjunto de España, significó que menos de la mitad de la población de los hogares de la Comunidad (49,7 por ciento) participa con “total normalidad” en la sociedad y tiene una integración “plena”. En 2018, este porcentaje era del 60 por ciento.