La candidata socialista a la Presidencia de las Cortes, la zamorana Ana Sánchez; y el alcalde de León, José Antonio Díez, se han enzarzado hoy por un mensaje de la también secretaria autonómica de Organización en relación a la cuna del parlamentarismo, por lo que el regidor pidió una corrección.

“Será un inmenso honor servir a nuestra tierra, como humildemente he intentado hacer siempre”. “Que mi nombre sea propuesto en la cuna del parlamentarismo a su presidencia y así exhibir ante toda España, que si hay alternativa”, escribió Sánchez en su cuenta de twiter después de que Luis Tudanca anunciara la candidatura de Ana Sánchez a las Cortes.

"León y solo León"

El mensaje de Sánchez tuvo la réplica del alcalde de León. “Estoy seguro Ana Sánchez de que es un error involuntario, pero te ruego que corrijas”. “La Cuna del Parlamentarismo, oficialmente reconocida por la Unesco, por el Congreso y hasta por las Cortes de Castilla y León, es León y solo León”, recuerda.

Estoy seguro @ana_schez de que es un error involuntario, pero te ruego que corrijas. La Cuna del Parlamentarismo, oficialmente reconocida por la UNESCO, por el Congreso y hasta por las Cortes de Castilla y León, es León y solo León. #Ningúnotrolugar #leonesp #regiónleonesa https://t.co/gUfRPv1e8X — JADiez / ❤️ 🦁 (@JADIEZLEON) 8 de marzo de 2022

Sin embargo, Ana Sánchez también ha contestado a José Antonio Díez en otro mensaje. “León no está en nuestra tierra tal y como está redactado alcalde”. Bien sabe una zamorana cuál es su región… “Como dirían en mi tierra, “ome por Dios”!! “No, no , no soy yo de darle cuartos al pregonero”, argumenta.

Cuna del parlamentarismo desde 1188

No solo el alcalde leonés, sino que numerosas personas afean el mensaje de Sánchez, a la que recuerdan que la cuna del parlamentarismo es el Reino de León por sus Cortes de 1188 y no las Cortes de Castilla y León.