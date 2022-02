El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, se centra ya en la reunión que el próximo miércoles tendrá con Vox para buscar un acuerdo de gobierno “en solitario” tras la mantenida con el PSOE, celebrada ayer lunes, que ha calificado de “profundamente decepcionante” al acusar a los socialistas de estar “preocupados de seguir las instrucciones” de Pedro Sánchez.

Por su parte, el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha asegurado tras la reunión que ambos y sus equipos han mantenido en las Cortes de Castilla y León que estaba “estupefacto” por comprobar que el PP ha “dinamitado la reunión tras quince minutos por la mera mención de la palabra corrupción”, a pesar de que el planteamiento socialista era el de ofrecer posibilidades de investidura si, como anunciaron la pasada semana, el PP se abría a trazar un cordón democrático para impedir “la entrada de la extrema derecha al gobierno”.

En sendas ruedas de prensa, ambos han evidenciado que la posibilidad de un acuerdo entre el PP y el PSOE es inviable por las diferencias de planteamiento y también por el convencimiento de los socialistas de que los populares tienen ya cerrado el plan de pactar con Vox, algo que niegan en el PP, aún con el deseo de gobernar en solitario, lo que necesitaría del apoyo parlamentario del partido de Santiago Abascal.

“Es una marioneta de Sánchez”, ha expresado Mañueco en su comparecencia sobre Tudanca, a quien ha reprochado que haya hecho “chanzas” y haya “ridiculizado” la posibilidad de que el PP forme gobierno en solitario, sin que Vox entre en el Ejecutivo.

Mañueco ha insistido en que descarta cualquier posibilidad de una repetición electoral y que tiene “las manos libres y la mente abierta” para formar un gobierno “fuerte y estable, liderado por el PP”, aunque preguntado por este aspecto, ha apostillado que mantiene aún su preferencia por gobernar sin Vox.

Sobre esta cuestión, Mañueco ha calificado de “media verdad” el hecho de que el PSOE haya dicho que no han llegado a un acuerdo con Vox “todavía”, ya que lo que le ha trasladado a los socialistas es que quiere un gobierno en solitario y que aún no se han reunido con los representantes de ese partido, al que ha preferido no “juzgar” ni calificar como de extrema derecha, sino conseguir un acuerdo “homologable”.

Como anticipo de la reunión del miércoles y también como conclusión del encuentro de ayer con el PSOE, el dirigente del PP ha subrayado que “el destino de Castilla y León se tiene que decidir en Castilla y León”, en referencia a las posiciones que puedan venir determinadas por las direcciones nacionales de los partidos.

Preguntado por los motivos por los que la reunión ha concluido a los 15 minutos de iniciarse, después de que el socialista Luis Tudanca hablara de que había sido por pronunciar la palabra “corrupción”, Mañueco ha negado que hubiera condiciones previas y se ha limitado a repetir que se han levantado de la mesa por los “silencios”, el “rechazo”, las “evasivas” y las “excusas” del PSOE ante las propuestas del PP.

En concreto, el aspirante a la reelección ha lamentado no obtener respuesta del PSOE ante la propuesta de un programa legislativo compartido, la colaboración con el Gobierno en materia de despoblación, un calendario sobre “infraestructuras pendientes”, la defensa del medio rural y la necesidad de seguir forjando acuerdos de Comunidad. “Si quieren automarginarse es su decisión, no la mía”, ha resumido.

“No entiendo qué quiere”

Por su parte, el líder socialista aseguró durante la rueda de prensa posterior al encuentro: “Nos hemos quedado un rato más por si decidían volver, pero nada”, ha ironizado Tudanca sobre el final abrupto de la reunión, que le demuestra que en el PP “lo tienen hecho con Vox”, en alusión a un posible pacto entre estas dos formaciones.

“No soy capaz de entender qué es lo que pretende Mañueco”, ha lamentado Tudanca, que ha detallado que la propuesta del PP pasa por que el PSOE o Vox le regalen la Presidencia para que “gobiernen en solitario”. En este extremo, el socialista ha indicado que ha preguntado directamente al PP si piensan permitir la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, a lo que Mañueco ha respondido, según la versión de Tudanca, “no, todavía”. En este punto, el socialista ha detallado que la frase exacta que él ha pronunciado y que ha provocado que el PP se haya levantado de la reunión ha sido: “Una de las cosas que nos diferencian es la corrupción”, a lo que Mañueco habría contestado, según el socialista, “te dije que si sacabas la palabra corrupción nos levantábamos”, lo que ha negado el representante del PP.

Gallardo cederá “en lo que sea necesario” para llegar a un acuerdo

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, se mostró ayer dispuesto a “ceder en lo que sea necesario” para alcanzar un acuerdo para la investidura, incluso en cuestiones como la derogación de la Ley de Violencia de Género que los dirigentes de su partido habían señalado como prioridad en el diálogo.

Preguntado expresamente por ello este lunes ya mostró algunos cambios con esa posición inicial: “No tenemos líneas rojas, pero pondremos todos estos temas encima de la mesa, porque es el programa con el que nos hemos presentado y se procurará que se aplique, pero habrá que ponerse de acuerdo”, señaló. No obstante, siguió inflexible en la otra parte de la negociación y mantuvo su intención de votar en contra de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco si no entran en el Ejecutivo autonómico: “O estamos en el Gobierno o no apoyaremos la investidura”.

“Somos flexibles, pero vamos a actuar con firmeza y en defensa de nuestro programa para que se aplique de manera proporcional. Estamos dispuestos a ceder en lo que sea necesario”, recalcó García Gallardo sobre los contenidos de un hipotético acuerdo de gobierno en una entrevista con Herrera en la COPE recogida por Ical.

Cs y Podemos, preocupados por si se vulneran los principios de la UE

Las eurodiputadas Soraya Rodríguez y Eugenia Rodríguez Palop advirtieron ayer al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de que puede vulnerar principios de la UE y el “acerbo comunitario” si pacta con Vox para revertir derechos con tal de seguir gobernando la comunidad.

Así lo dijeron ambas durante su participación en un Diálogo organizado por Servimedia en el marco del proyecto #TúEresEuropa. Rodríguez afirmó que “cualquier actuación de un gobierno que de forma clara y activa esté produciendo restricción de derechos y una reversión de políticas es un ataque en el acerbo comunitario de la UE”, por lo que no debe tolerarse dado el tiempo que “hemos tardado en avanzar” en algunas materias.

Por su parte, Rodríguez Palop admitió que le “preocupa mucho” que pueda haber retrocesos de derechos en Castilla y León por un pacto de gobierno entre PP y Vox, puesto que considera que allí donde la ultraderecha toca poder se producen “derivas autoritarias” y se ponen en marcha políticas “abiertamente antifeministas”. La eurodiputada de Unidas Podemos recordó además que en el Parlamento Europeo “se ha hecho un cordón democrático a la extrema derecha”.