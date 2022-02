La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró ayer que en el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos ella ha tenido “más suerte que Francisco Igea, que ha tenido que convivir con un socio que miente, que no dice la verdad y que no tiene palabra”, en alusión al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Tengo bastante suerte porque Almeida no miente”, dijo.