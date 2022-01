El candidato del PP a la reelección de la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy ayudas por valor de 120 millones de euros para “seguir creando riqueza” en el sector de la agroalimentación como respuesta a las políticas del presidente del Gobierno: “Sánchez sube las cuotas a los autónomos, nosotros duplicamos las ayudas”, afirmó. Entre las medidas que destacó si vuelve a la Presidencia tras las elecciones autonómicas del 13 de febrero, anunció una apuesta por “el blindaje fiscal” en Castilla y León. “Nos vamos a defender con leyes para defender nuestra autonomía fiscal”, subrayó.

El Partido Popular de Salamanca presentó este domingo en Béjar su candidatura a las Cortes de Castilla y León, encabezada por el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Afirmó que en estas elecciones están "decidiendo el papel" que quiere "tener Castilla y León en España” y recordó que se saben "cuáles son las políticas ineficientes de Sánchez”. "No nos quiere pagar el IVA, nos margina en los fondos europeos y en los presupuestos del estado, y ahora nos quiere subir los impuestos”. "No lo vamos a consentir”, y que, en caso de volver a ser elegido presidente, no repondrá el impuesto de sucesiones ni subirá el Impuesto del IRPF. “Nos vamos a defender con leyes para nuestra autonomía fiscal”, manifestó.

“Compromiso con la tierra”

Fernández Mañueco prometió el impulso de un proyecto de modernización y transformación “tanto en las grandes ciudades, en las intermedias y en el medio rural”, apostando por la investigación puntera, la creación de empleo y un sector industrial pujante. También recordó medidas como el blindaje de los servicios públicos en el territorio, incluyendo la sanidad, la educación, la vivienda y el transporte.