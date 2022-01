El secretario general del PSOECyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, se dirigió este sábado a los cuadros municipales socialistas de la comunidad y les prometió colaboración en la gobernanza del territorio en caso de imponerse en los comicios autonómicos del próximo 13 de febrero. “Yo no quiero ser el presidente de la Junta, quiero ser el alcalde de los alcaldes de Castilla y León”, aseguró, a fin de ensalzar la política municipalista y la labor de su compañeros de partido al frente de las entidades locales en las que gobiernan, incluidos “más de la mitad de los municipios de más de 20.000 habitantes y más de la mitad de las capitales de provincia”.

Tudanca cerró a mediodía la Convención Municipal del PSOECyL celebrada en Auditorio de León y pidió movilización a las bases del partido. “Quieren que no vayamos a votar. Pero la manera de pararles es esa. Tratarán de convencernos de que es imposible, pero ya lo logramos en 2019”, manifestó el candidato, en referencia a su condición de lista más votada en las ultimas elecciones, a pesar de no gobernar. Así, citando a Silvio Rodríguez, prometió no renunciar “jamás” a sus principios, por “muy grandes” que sean los enemigos. “Los socialistas no tenemos precio”, sentenció, comprometiéndose a “salir a ganar”. “Me voy a dejar la piel como vosotros os la habéis dejado por vuestra gente”, les dijo.

Referencia a Ayuso

Tudanca se refirió además durante su intervención al acercamiento de su adversario popular, Alfonso Fernández Mañueco, a su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien, según insinúo, es “ejemplo”, a pesar de ser este “el territorio más despoblado de Europa”, en contraposición con la capital de España. “Viendo cómo se ponen a prometer sin control en campaña electoral, no descartéis que el señor Mañueco diga que os va a poner metro como en Madrid”, ironizó.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, Luis Tudanca, prometió además “acabar con el clientelismo” mediante el reparto de los fondos europeos. Lo hizo tras mostrarse sorprendido porque el Partido Popular haya asegurado su preocupación porque dicho reparto genere corrupción y tras amenazar con ir a los tribunales, “tratando de boicotear que los fondos se ejecuten”. El líder de los socialistas regionales sostuvo además que “primero fueron a Europa a intentar que los fondos no llegaran”, en referencia al Partido Popular. “Querían que volviéramos a una salida de la crisis con los hombres de negro que vinieran aquí a recortar, privatizar y disminuir el estado de bienestar. Claro que hay gente que puede pagar un seguro privado, pero nosotros queremos que sea lo público lo que proteja a todos. Después de eso, oírles hablar de que están preocupados por si esos fondos europeos generan corrupción. Hombre, en manos del PP…”, ironizó. Por contra, Tudanca aseguró que el Partido Socialista, desde el Gobierno de España, está haciendo que esos fondos europeos lleguen a todo el territorio y, especialmente, donde más falta hacen.

“Por eso el Gobierno ha dado más a los territorios despoblados, como este. Porque necesitábamos más. Damos más a quien más necesita”, señaló. Sin embargo, también advirtió que es necesario “aprovecharlos bien” y cargó contra el adelanto electoral.