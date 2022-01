El presidente del PPCyL y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prometió hoy blindar por ley todos los servicios públicos, bajar el tramo del IRPF autonómico en el medio rural y en las zonas de riesgo de despoblación y crear un cheque bebé de ayudas directas a la natalidad. Además, llamó a los suyos a ganar para evitar que la comunidad sea “pasto de la incertidumbre y el radicalismo”.

En su discurso de clausura del 14 Congreso del PPCyL que le ha reelegido como presidente para esta nueva etapa, Fernández Mañueco, en un discurso centrado en las elecciones del 13 de febrero, afirmó que “hoy se da el pistoletazo de salida para que Sánchez no se instale en Castilla y León”.

Así, anunció una ley en la que no solo se blindarán los consultorios locales, como ya avanzó, sino que se extenderá a los servicios sociales, dependencia o vivienda en el medio rural, a lo que unió una bajada del IRPF en el tramo autonómico para residentes en zonas de riesgo de despoblación y por traslado por riesgo de despoblación y un cheque bebe de ayuda directa por nacimiento.

Fernández Mañueco demandó a su partido que explique en esta campaña sus políticas, sobre las que resaltó el liderazgo en educación y dependencia o la calidad de la sanidad, a la vez que ofreció un “Gobierno fiable y con liderazgo para transformar Castilla y León”. “El Partido Popular está siempre a la altura y ofrece gestión eficaz”, sentenció.

Tras reclamar una movilización para asegurar en la comunidad un proyecto de “certidumbre, estabilidad y prosperidad en el futuro”, rechazó que se diga que la estrategia del PP es contra “el sanchismo”, porque consideró que es “Sánchez quien está en contra de Castilla y León”.

“Sánchez cede a los chantajes, yo no cedo. Si alguien en Castilla y León quiere jugar a ser el Rufián de Castilla y León, yo no seré el Sánchez”, advirtió en referencia al portavoz de ERC en el Congreso. “Soy un tipo serio, defiendo la unidad, la igualdad y la cohesión territorial, aquí crecemos todos”, anotó.

En este punto, enumeró lo que calificó de “agravios” del Gobierno y de sus ministros hacia Castilla y León y reiteró la petición de cese por el presidente del titular de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre la calidad de la carne. “Sánchez debe destituir ya a Garzón, no puede esperar ni un día más”, aseveró.

No os he fallado

Se proclamó también “presidente del progreso y la modernidad” y avanzó que se duplicarán a través de una tarifa plana las ayudas a los autónomos, a los que “Sánchez machaca”. También, recalcó que va a defender a los agricultores “con uñas y dientes” y apuntó la dotación de un fondo de 20 millones para la creación de empleo por los ayuntamientos.

Igualmente, defendió que el dialogo social es una seña de identidad de Castilla y León y recordó los doce acuerdos suscritos en la legislatura que acaba de terminar, que “no han sido fáciles”. “No os he fallado y no os voy a fallar”, aseguró a los secretarios de CC OO, Vicente Andrés, y de UGT, Faustino Temprano, presentes en la clausura del congreso.

También, ante Pablo Casado, manifestó que cuando sea presidente le demandará tres cuestiones de inmediato: una financiación justa, “minar” al campo y a su gente e infraestructuras, que “para” el PSOE cada vez que llega al Gobierno. “Se que vas a cumplir con España y con Castilla y León”, aseveró.