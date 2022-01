El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, promete rebajar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ya es el segundo más bajo en el tramo autonómico solo por detrás de la Comunidad de Madrid, y apostó asimismo por "una política fiscal diferenciada, en positivo, para ayudar al mundo rural”. Lo ha dicho durante un desayuno informativo celebrado en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso, con quien dijo compartir “muchas voluntades” y que “es referencia y motor de España”, valoró de Ayuso, de quien elogió su labor al frente del Ejecutivo autonómico. Mañueco fue más allá: "A veces me preguntan si me estoy ayusizando y me lo tomo como un halago” dijo, ya que “las políticas que lleva a cabo Ayuso en Madrid son las que quiero desarrollar yo en Castilla y León”.

Sin embargo, subrayó que lo más importante en lo que coinciden ambos dirigentes es en que su objetivo es "servir a las personas" y "ser útiles" ya que "estamos para resolver los problemas de la gente, no crearlos", señaló, para cargar a continuación contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y concretamente contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "que tiene una obsesión con Catilla y León" dijo, y con un sector "relevante" para la Comunidad. Habla sobre Vox Momentos antes de comenzar este acto, en una atención previa a los medios de comunicación y preguntado por el candidato de Vox a la Junta, respondió que son las fuerzas políticas las que eligen a sus candidatos y "ahora a quien corresponde valorar a todos los candidatos es a los ciudadanos de Castilla y León, que tienen la oportunidad de hablar el 13 de febrero". En este punto aseguró que su aspiración es "tener una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario, esa es mi aspiración y ambición personal". Cuestionado concretamente si tendría de vicepresidente al candidato de Vox, reiteró que "si gobernamos en solitario no tendría vicepresidente".