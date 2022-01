La Junta de Castilla y León no prevé tomar nuevas medidas de restricción para evitar la escalada de contagios por COVID-19 que se está produciendo en las últimas semanas en la Comunidad y que ya se traduce en una ocupación en las UCI del 32 por ciento, y espera que el pico de la incidencia de esta sexta ola llegue “en las próximas semanas”.

Así lo señaló hoy, durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, que apuntó que desde el Ejecutivo autonómico se seguirá insistiendo en la vacunación y en la realización de test para evitar la propagación de la transmisión comunitaria provocada por la variante Ómicron.

Una variante que, según Vázquez, tiene una “alta transmisibilidad” pero también una “menor morbilidad” que otras variantes, condicionada asimismo por el “altísimo grado de vacunación”. Por ello, y debido a que comunidades con “niveles de restricción importantes” tienen “velocidades de contagio mayores” a las registradas en Castilla y León, Vázquez llamó a ser “muy reflexivo” y comunicó que la Junta, por el momento, no va a tomar nuevas medidas.

“Quiero esperar a ver qué sucede con la evolución de los contagios en Castilla y León”, continuó esgrimiendo el consejero de Sanidad, criticando que se esté asumiendo “que en otras comunidades con medidas más restrictivas van a bajar”. “Vamos a verlo”, apuntó, matizando no obstante que “este Gobierno no es dogmático” y que no dejarán de “tomar una medida que tengamos que tomar”. “Pero tienen que ser eficaces”, concluyó.

Seguirán convocando al comité de expertos

También explicó Vázquez que el comité de expertos es un “órgano asesor del Gobierno” y que, de las medidas propugnadas, las que lo han sido con el consenso de todo el comité, el Ejecutivo autonómico “las intenta llevar a efecto de la mejor manera posible”.

Sin embargo, también matizó que hay otras medidas “sin consenso” que se permiten analizarlas “de un modo más concienzudo” en el Gobierno regional “a la vista de lo que sucede en otros territorios”, pero que, en cualquier caso, seguirán convocando al comité de expertos “para tomar decisiones”.