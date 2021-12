El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer tras la reunión del Consejo de Gobierno que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 “era un buen proyecto de presupuestos y hubiera sido positivo su aprobación”. “Hubiera generado actividad económica, creación de empleo y reducción de impuestos, especialmente en el mundo rural. Seguimos creyendo en esa filosofía presupuestaria”, afirmó tras anunciar la aprobación del decreto de prórroga de los Presupuestos de la comunidad que se encuentran actualmente en vigor.

“Desgraciadamente no tuvimos el respaldo parlamentario y aprobamos hoy la prórroga, que garantiza en su integridad la ejecución de fondos europeos para el próximo ejercicio y establece las generaciones de crédito si fueran necesarias para incluir las transferencias finalistas que correspondan a 2022, muy particularmente los de fondos europeos, tanto los ordinarios del periodo 2021-2027, como los Next Generation y las últimas anualidades de la regla N+3 del periodo 2014-2020”, resumió. La medida acordada ayer busca facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles en los distintos departamentos de la Administración Autonómica. De esta manera, a partir de 1 de enero de 2022 y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto, continúan prorrogados los créditos iniciales aprobados para el año 2021. El decreto recoge, en términos generales, la prórroga de los créditos iniciales en vigor salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Por otro lado, al estar suspendidas las reglas fiscales para el año 2022, el Gobierno nacional ha establecido una tasa de referencia de déficit público para las Comunidades Autónomas situada en el 0,6% del PIB regional. En este sentido, para situarse dentro de los límites de referencia y evitar una elevada ejecución de los créditos presupuestarios antes de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022, se establecen determinadas normas de gestión del gasto.

El decreto garantiza asimismo la completa ejecución de todos los créditos financiados con recursos finalistas vigentes en 2022. Estos se podrán habilitar en el presupuesto prorrogado a través de generaciones de crédito reguladas en el artículo 126 de la ley de la Hacienda. Por tanto, está asegurada la ejecución tanto de los fondos Next Generation como de los correspondientes a fondos europeos del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, como de cualquier transferencia finalista asignada durante el periodo de prórroga.

Gestión del gasto

El decreto aprobado señala que se imputan, en primer lugar, los gastos de las obligaciones generadas en ejercicios anteriores derivadas de compromisos de gasto debidamente contabilizados o, que no habiendo sido contabilizados, se hubieren adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico y, a la finalización del ejercicio al que correspondan, hubiesen contado con cobertura presupuestaria adecuada y suficiente.

Asimismo se incluyen los compromisos derivados de disposiciones, convenios y contratos programa que estuvieran en vigor el 31 de diciembre de 2021 y que supongan obligaciones en 2022 y los compromisos adquiridos que se destinen a pensiones, subvenciones y ayudas cuyo beneficiario tuviera derecho a 1 de enero de 2022. A ellos se unen los gastos derivados de compromisos plurianuales que se hubieren contraído con anterioridad a 1 de enero de 2022.