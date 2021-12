El exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, mostró su disposición al Partido de Ciudadanos, aunque dejó claro que también está dispuesto a colaborar en el Hospital Río Carrión de Palencia al que se incorporará mañana, dado que estará trabajando y echará una mano estas navidades en el centro sanitario al ser "una "maravilla de trabajo".

Durante su visita al complejo para llevar a cabo una serie de trámites para su vuelta al ámbito sanitario, Igea aseguró en declaraciones a la Agencia Ical que se encuentra bien anímicamente, ya que "da gusto volver a ver a mis compañeros". Aun así, apuntó que ahora debe reciclarse, porque lleva seis años alejado de la Medicina, y "algunas cosas han cambiado en estos años".

"Yo voy a defender la acción de nuestro Gobierno si mi partido decide que hemos realizado una buena tarea, que podemos defender y presentar. Ya no se trata de prometer, sino de lo que hemos hecho. Ahora hay una campaña en la que hay gente que va a prometer cosas y otros que van a explicar lo realizado", subrayó Igea.

"Nosotros tenemos muchas cosas que explicar y los ciudadanos ya saben que nosotros gestionamos de una manera diferente, con transparencia y con limpieza. Cuando nosotros estamos no hay corrupción, quizás explica las prisas de algunos", sentenció a la Agencia Ical.

Igea aseguró a la Agencia Ical que Castilla y León "se ha vuelto a convertir en una pieza en un tablero, donde hay gente que piensa que el interés de la Comunidad no vale nada, y se convierte en una etapa en un juego". Pero esta Comunidad "no es una etapa, sino una Comunidad en la que viven 2,4 millones de personas que merecen respeto".

Te puede interesar: Zamora Ciudad Zamora elegirá a siete representantes para las Cortes en las elecciones del 13 de febrero

Dejó claro que ayer lo que ocurrió es que "se faltó al respeto de los ciudadanos, porque los que utilizan a los ciudadanos en ese juego están faltando al respeto".

Igea aclaró que ha dormido fatal y no ha pegado ojo, pero "no por la mala conciencia". Trasladó que es el primer día tras todo lo sucedido, por lo que van a seguir hasta que los ciudadanos decidan, ya que tienen que dar una valoración de todo lo que ha pasado. En ese sentido, pidió a los castellanos y leoneses que "piensen en esta Comunidad cuando vayan a votar y lo que se juega Castilla y León". "No tienen que pensar en nada más, porque aquí no hay sanchismo, antisanchismo, Casado o Abascal. Aquí hay una Comunidad que necesita prosperar, enfrentarse al reto demográfico y resolver sus problemas en la Atención Primaria. Una región que necesita muchas reformas que nosotros estábamos implementando. Espero que el 14 de febrero sea el día de los enamorados, pero con su tierra".