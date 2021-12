El hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, consideró hoy que la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de adelantar los comicios autonómicos al 13 de febrero es "una absoluta irresponsabilidad". Así lo aseguró en una entrevista en Onda Cero, donde ha dicho que Mañueco "no es un hombre de bien". "Qué cojones piensa de la población de Castilla y León" para tomar una decisión de este tipo.

Igea confesó, según las declaraciones recogidas por la Agencia Ical en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, estar "muy decepcionado" por que esta mañana no tenía "ni la más remota" idea de los planes del presidente de la Junta. De ahí que subrayara que quien decide un adelanto electoral en el momento actual "no es un hombre bien". "Quien ahora pone en riesgo a la Comunidad y no piensa nada en su población, es una absoluta irresponsabilidad, una inmoralidad y una desvergüenza", sentenció.

No en vano, lamentó que se "deshaga" toda la política sanitaria por un interés personal y partidista. "Nadie puede dudar de nuestra lealtad dentro del Gobierno autonómico", añadió. Fue entonces cuando recordó que Cs ha llevado la parte "más dura" del Ejecutivo como soportar la crisis sanitaria y ha dado la cara cuando "otros" se escondían. "Ahora, somos desechados por lo que la política no deja de sorprenderme", lamentó

En cuanto al tweet de Fernández Mañueco de que el adelanto electoral se había deliberado, previamente, en una reunión extraordinaria de la Junta, Francisco Igea aseguró que él ni los hasta hoy consejeros de Ciudadanos han sido convocados. En todo caso, precisó que esa reunión habrá tenido lugar con el 60 por ciento del Gobierno autonómico.

Además, confirmó que ni él era ya el vicepresidente de la Junta ni los hasta ahora consejeros de Cs, incluida la responsable de Sanidad, Verónica Casado, con lo que eso supone en la Consejería y en todos sus equipos. "Es un absoluto despropósito", aseveró. En este sentido, auguró que todo los cargos directivos de Sanidad acaben renunciando tras el cese de la consejera. "Ya estaban bastantes quemados de la actitud del PP con la Consejería", declaró.

Francisco Igea también consideró que el anuncio electoral lanza un mensaje a la población y a los sanitarios de "absoluto desánimo". "Vete a pedirles ahora que se esfuercen, que doblen turnos o que no se cojan vacaciones o que se controlen los castellanos. Es un desastre absoluto", manifestó.

Preguntado por si había hablado en alguna ocasión con Alfonso Fernández Mañueco por la posibilidad de un adelanto de las elecciones en Castilla y León, Igea respondió que, tanto en público como en privado, había dicho que no era algo que iba a ocurrir. "Me había dado su palabra, personalmente", significó. Es por ello que confesó que podía tener algún "conocimiento" de que dentro del PP había quien manejaba esta opción por "puro interés". "Queríamos decirles que no eran una tontería o una estupidez por que los tuyos estén nerviosos", precisó.

Moción de censura "inviable"

Justificó el adelanto electoral ahora porque el PP estaba a la espera de los resultados de "alguna" encuesta. "No había razón desde el punto de la estabilidad porque una moción de censura es inviable. Él -en referencia al presidente de la Junta- sabía el compromiso de todos era más que evidente para evitar que el PSOE sumara 41 procuradores y además, había la posibilidad de sacar adelante el presupuesto de 2022, por que estaba ya acordado al 99,75 por ciento", precisó. De ahí que manifestara que esta decisión responde a algo estratégico del Partido Popular.

Francisco Igea mencionó el "problema" del PP con Por Ávila, ya que no quería "ceder" con un partido que es una escisión de la formación popular en una provincia donde tienen un "problema interno". También se refirió a los "problemas" del PP en las provincias de Zamora y Salamanca, que va camino de una imputación del presidente provincial lo que supondría su salida. "El PP vuelve a su peor escenario, a su propio interés e intentar tapar sus casos de corrupción", espetó.

Por último, descartó la posibilidad de que Ciudadanos vaya en coalición con el PP en las próximas elecciones del 13 de febrero. "De ninguna de las maneras, por quien les habla que ahora es un hombre libre. Haré lo posible para que Cs saque el mejor resultado posible", concluyó.