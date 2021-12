El exvicepresidente de la Junta de Castilla de León Francisco Igea ha asegurado este lunes que no estaba avisado de la convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León y que el presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, le habían dado su palabra de que agotaría la legislatura.

"En público y en privado ha dicho que él no convocaría elecciones. En privado también me ha dado su palabra personalmente", ha sostenido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, tras conocerse el anuncio de que los ciudadanos de Castilla y León acudirán a las urnas el próximo 13 de febrero y que Mañueco también haya anunciado la cesión de los cuatros consejeros de Ciudadanos.

Igea, que se ha enterado durante la tertulia radiofónica, ha cargado contra el dirigente del PP por "desmantelar" la Consejería de Sanidad en plena ola de contagios: "Le importa un rábano la salud de los ciudadanos", ha criticado.

"La situación es inaudita y uno no puede intentar esconderse detrás de una estratagema tan burda como la que ha utilizado hoy este personaje", ha añadido el de la formación 'naranja', que acusa a Mañueco de tomar la decisión "por interés de partido".

Igea ha señalado que no tenía indicios sobre la convocatoria de elecciones, aunque ha deslizado que dentro del PP había quien "manejaba" esa opción porque, a su juicio, "no tenía sentido cómo se estaba llevando la negociación presupuestaria". "Idiota no soy", ha afirmado.

"Nosotros decíamos, no hagas una tonterías porque los tuyos estén nerviosos"; ha asegurado. Para Igea, la convocatoria de elecciones llega por una situación de "tensión" en el PP y sus "claves internas".