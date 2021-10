La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha destacado hoy que la “unidad, fortaleza y solvencia” que muestra su partido en el 40 Congreso Federal, que se celebra este fin de semana en Valencia, también se da en Castilla y León. “Salimos más fuertes todavía para afrontar todos los ciclos electorales que en los próximos años se avecinan”, dijo la zamorana que advirtió que no solo aspiran a ser la primera fuerza en la Comunidad como hace dos años, sino a la “mayoría absoluta”, la “mayoría decente” que a su juicio representa Luis Tudanca.

Tras el acto central de la mañana de este sábado con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, Ana Sánchez aseguró que “Castilla y León necesita un presidente fuerte, un presidente con proyecto, liderazgo y respetado” y señaló que el “líder indiscutible” es Tudanca. Además, contrapuso su “equipo” y “proyecto” con la “partitura desacompasada” del popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.

En ese sentido, la responsable de Organización del PSOE castellanoleonés destacó que la delegación de la comunidad es una de las “más fuertes” y “más solventes” en este cónclave socialista, bajo el “liderazgo indiscutible” de Luis Tudanca, a diferencia de Fernández Mañueco, presidente del PPCyL, que señaló es “desautorizado” por sus “correligionarios” y como ejemplo, puso la actuación del PP de Burgos esta semana con la sanidad, ya que pidió corregir la gestión actual, o las declaraciones “surrealistas” del vicesecretario del PP, Javier Maroto, en Zamora.

“No lo respetan ni los propios y no tiene proyecto que no sea la decadencia y la corrupción que ha asolado al PP de Castilla y León”, dijo Ana Sánchez, quien remarcó que “carecen de equipo” y añadió que frente a ese “caos”, están los socialistas de Castilla y León, que recordó iniciaron sus congresos orgánicos más tarde y los terminarán “antes”. Por ello, ironizó con que quizás algún día convocan el del PP de Salamanca, si bien añadió que no tiene “pinta” porque a su juicio no parecen que se “lleven bien”.

Igualmente, la secretaria de Organización del PSCyL valoró que el peso de los socialistas de Castilla y León se está materializando en situar entre las prioridades de la agenda del presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, el debate sobre la descentralización que recordó Luis Tudanca pedía hace una semana que se abriera desde la serenidad y la reflexión, no como una “cuestión de caridad”, sino “de justicia” para apostar por una España que a su juicio ha crecido a distintas velocidades.

Mensaje de unidad

Ana Sánchez destacó que esa voz ayer por la tarde se hizo escuchar a través de Luis Tudanca en la mesa de debate que compartió con el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Finalmente, Ana Sánchez valoró el mensaje de “unidad” que dieron los dos expresidentes del Gobierno y que lleva a los socialistas a “ser conscientes de que somos herederos de un legado histórico de hombres y mujeres que lo han dado todo para lograr una España mejor”. Del leonés Rodríguez Zapatero destacó que siempre pone el “acento” y emociona a los castellanos y leoneses, pero también valoró que Felipe González hablara desde la “libertad”, que defienden los socialistas cuando no la había, frente al “manoseo” de la derecha.

Los socialistas de Castilla y León se reunieron en la entrada del ágora de la Feria de Valencia para inmortalizar su presencia en este 40 Congreso Federal en una foto de familia en la que participó gran parte de la delegación de la comunidad, que conforma un centenar de dirigentes, entre ellos 55 delgados y 45 invitados. Además, el salmantino David Serrada fue elegido miembro de la Mesa y la burgalesa Esther Peña del Comité Electoral del ‘cónclave’.