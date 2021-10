El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, apeló este viernes a un “pacto nacional” para redefinir el modelo sanitario y apremió al Gobierno de Pedro Sánchez para que tome medidas. De hecho, según matizó, existen problemas en el Sistema Nacional de Salud que afectan a todo el territorio como la escasez de profesionales, por lo que reclamó la acción del Ejecutivo central para “garantizar el relevo generacional de médicos”.

No en vano, Mañueco reveló hoy durante el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de la Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, que prolonga su mandato, que ya ha pedido una reunión con el propio Sánchez en la que reclamará, entre otras medidas, que acredite un mayor número de plazas, que realice una convocatoria extraordinaria de MIR y que agilice la homologación de especialistas no comunitarios. “Se trata de actuaciones que se pueden implementar de forma inmediata y lo digo, no a modo de crítica, sino de crónica", matizó.

El mandatario autonómico reconoció ante los médicos salmantinos que el diagnóstico es compartido por todas las partes y que existe una “preocupación social por la escasez de médicos”, una cuestión que el propio presidente electo, Santiago Santacruz, le reiteró durante su locución previa. “No es un problema exclusivo de Castilla y León, sino de toda España, por eso le corresponde al Gobierno tomar las medidas oportunas”, insistió, mientras recogía el guante que le lanzaron los profesionales médicos para “dialogar y escuchar a los que tienen experiencia” porque, según manifestó Mañueco, “la Sanidad no puede ser una contienda partidaria ni personal”. “Lo importante no somos los políticos, ni si quiera los profesionales, sino los pacientes, a quienes debemos todo nuestro trabajo”, valoró.

Admiración personal

El presidente de la Junta de Castilla y León quiso destacar la figura del profesional de la medicina. “Siento un admiración personal que también anida en el conjunto de las personas de esta tierra. Un reconocimiento que siempre ha tenido la profesión médica. Es una profesión que exige muchos años de preparación y una vida entera para seguir ahondando en su práctica. Por eso creo que los colegios tenéis mucho que decir y mucho que aportar. Tenemos que escuchar, tomar buena nota y llegar a un entendimiento”, reflexionó.

Fernández Mañueco insistió en la necesidad de trabajar desde el consenso en la mejora del sistema sanitario. “Entiendo la forma de gestionar y de tener responsabilidades públicas intentando ponerme la postura del otro. Es necesario conocer la experiencia de quienes estáis al pie del cañón. Compartimos el objetivo de mejorar el sistema público de salud, que es el que mejor protege a las personas de nuestra tierra, pero nuestra Comunidad tiene una población envejecida y que, además, vive en lugares dispersos. Eso requiere un esfuerzo mayor y debemos poner a vuestra disposición las mejores condiciones. Creo que a pesar de las sombras que se han puesto aquí de manifiesto, la Sanidad tiene una gran valoración de la población en general”, reivindicó.