La Consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha subrayado este lunes que su Consejería no ordenará el traslado de médicos de familia del mundo urbano al rural para solucionar los problemas de la Atención Primaria de la comunidad.

Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa tras mantener una reunión con los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de la comunidad en la que les ha trasladado los problemas de la Atención Primaria en la comunidad.

Casado aseguró, además, que “la estrategia de Atención Primaria sigue” en marcha para afrontar una situación “crítica” y que se ha dado hoy el “pistoletazo de salida” a un proyecto, que según dijo cuenta con el aval del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No obstante, sostuvo que la reordenación no supondrá el cierre de consultorios o el traslado de médicos del medio rural al urbano.

Casado, que se reunió este lunes con los presidentes de las diputaciones provinciales y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), destacó que no se siente desautorizada y que no puede retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria, como se aprobó en las Cortes, porque no existe ya que su propuesta trata de mejorar y reforzar el servicio. “No puedo retirar nada que no haya”, sentenció.

De esta forma, la titular de Sanidad, que explicó que esta estrategia de reordenación de la Atención Primaria parte de los trabajos con los grupos de expertos y técnicos, cuenta con el respaldo de Fernández Mañueco, quien dijo conoce los diferentes puntos incluidos en el proyecto, ya que añadió que ahora su departamento lo que plantea es el desarrollo de los trabajos hechos, en los que indicó participó el procurador popular Alejandro Vázquez.