La curva de contagios por COVID-19 sigue contenida y con tendencia a la baja. Castilla y León anota hoy 84 infecciones nuevas, por debajo de las 151 de ayer y algo por encima de las 80 de hace una semana. No obstante, las muertes no cesan con cuatro fallecidos más hoy en los hospitales de Burgos (dos), Salamanca (uno) y Valladolid (uno), que elevan a 6.118 la cifra de decesos desde el inicio de la pandemia.

Los datos de la Consejería de Sanidad recogidos por Ical arrojan que hoy recibieron el alta médica ocho nuevos pacientes, y que de los 84 casos, todos fueron diagnosticados el día previo.

La provincia de Burgos continúa siendo las que más infecciones notifica, con 29 de las 84 de hoy. Le sigue Salamanca, con 16, y Palencia, con diez. Mientras, Valladolid, que en las últimas jornadas había registrado de las cifras más altas, hoy apunta cuatro casos, la que menos por detrás de Zamora y Segovia, con dos y uno. Ávila suma nueve casos; León, cinco, y Soria, ocho.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, Valladolid anota 67.165 positivos, la provincia que más contagios acumula, seguida de Burgos (51.986), León (51.483) y Salamanca (39.520), mientras que Palencia anota 24.890; Segovia, 20.960; Zamora, 18.140, Ávila se queda en 16.867 y Soria es la provincia donde menos casos diagnosticados se han producido hasta el momento con 12.420.

En cuanto a los decesos, con los cuatro de de hoy, Valladolid y León siguen siendo las provincias con más muertes, 1.251 y 1.208. A continuación se sitúan Salamanca (865), Burgos (786), Palencia (499), Zamora (462), Segovia (379), Ávila (374) y Soria (294).

Por último, las altas suman 33.058 con las ocho de las últimas 24 horas. Valladolid encabeza la lista con 8.126 altas totales, dos nuevas durante el último día, seguida de León con 5.657 (una más), Burgos con 4.881(cuatro), Salamanca con 4.301 (una), Palencia con 2.538 (no varía), Zamora con 2.175 (no varía), Segovia con 2.042 (se mantiene), 1.930 en Ávila (las mimas) y 1.406 en Soria (no varía).