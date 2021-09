El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco insiste en que no piensa en un adelanto electoral y que mantiene los "mismos compromisos". Mañueco apuesta por "agotar el mandato siempre que haya estabilidad política y parlamentaria". La coalición entre PP y Ciudadanos gobierna en minoría desde que en marzo el PSOE presentara una moción de censura y rompiera el grupo de Cs. A ello se ha sumado el giro de esta misma semana, cuando el PP ha decidido votar con el PSOE en contra del Plan Aliste para la reforma sanitaria que había sido confeccionado por la Consejería de Sanidad de Verónica Casado (Cs). Ciudadanos se abstuvo, finalmente, en la votación pero el malestar fue evidente y personificado en la figura del vicepresidente Francisco Igea, perteneciente a dicha formación. El propio Igea ha tratado de quitar hierro al asunto en días pasados y ahora es Mañueco el que incide en que mantiene los mismos compromisos que cuando inició el mandato tras las elecciones autonómicas de 2019. Respecto a su relación con el vicepresidente Igea asegura que se mantiene "como el primer día". El presidente de Castilla y León, durante la visita realizada a la zona del incendio de Ávila, uno de los mayores de Castilla y León, insistió también en que no son momentos para la polémica sino para cumplir con los compromisos adquiridos "con las personas, con el mundo rural y la recuperación económica y social" tras una dura pandemia. Respecto a su entrevista con el socialista Luis Tudanca, donde se produjo el acuerdo que tumbó el Plan Aliste, la incluye como algo natural en sus relaciones con la oposición. "No he tardado ni 24 horas" en recibir al secretario del PSOE de Castilla y León, pero recalcó que dichos contactos siempre tendrán que tener un contexto constructivo. "Si lo que se quiere es utilizar y perjudicar un servicio tan esencial como es la Sanidad con el único fin de desgastar (políticamente), ahí no me van a encontrar", aseveró el presidente.