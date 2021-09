La Junta de Castilla y León acordó hoy, jueves 9 de septiembre, no prorrogar las medidas restrictivas y que la Comunidad pase a nivel 1 a partir del martes, 14 de septiembre, ya que las medidas decaen el día 13, a las 23.59 horas, por lo que se permitirá el consumo en el interior de los bares en barras con un 70 por ciento de ocupación y se abren las discotecas y salas de fiesta con un 50 por ciento de aforo.

Así lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que afirmó que se relaja la situación ante la “buena evolución” epidemiológica de la pandemia del COVID-19. Explicó que ha pasado un mes desde la festividad del 15 de agosto, uno de los días “más intensamente festivo”, y la incidencia “sigue disminuyendo”.

El uso de la mascarilla sigue vigente

Esto, añadió Igea, genera un “grado de seguridad suficiente”, a pesar de que la Junta había planteado que las medidas se mantendrían unas semanas después de las ferias y fiestas de varias poblaciones de primeros de septiembre ante el impacto que podrían tener estas celebraciones. No obstante, recordó que continúan vigentes algunas limitaciones, como las referidas a los aforos y el uso de la mascarilla entre otras.

Sobre el ocio nocturno, el vicepresidente de la Junta recordó que el horario a partir del martes pasará a depender de lo marcado por la normativa y recordó que se debe mantener la distancia en las zonas de baile de las discotecas entre las personas no convivientes. También sobre la afección a las procesiones o manifestaciones religiosas, Igea recordó que en el nivel uno se eliminan las restricciones, si bien insistió en la importancia de mantener la distancia y usar la mascarilla.

“Vamos a ir rápido, pero más a ir paso a paso”, afirmó el portavoz sobre la vigencia del resto de medidas restrictivas, como las que afectan a las mascarillas. De momento, Francisco Igea remarcó que toda la Comunidad avanza en la desescalada y añadió que a lo largo de la próxima semana se estudiará si se mantienen otras medidas de prevención de los contagios, dada la evolución de la pandemia.