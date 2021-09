El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró hoy la estabilidad del Gobierno autonómico, aunque calificó como “error político estratégico” la decisión del Grupo Parlamentario Popular, con el presidente Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, de votar a favor de eliminar la reordenación de la atención primaria. Igea descartó además su propia dimisión o la de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por esta cuestión.

En una rueda de prensa celebrada tras el pleno del Parlamento autonómico de hoy, en el que se consumó la votación a favor del documento para instar a la Junta a eliminar el plan de reordenación de la atención primaria en la Comunidad gracias al apoyo del Partido Popular, el vicepresidente de la Junta consideró necesario aclarar que su obligación es “defender la acción del Gobierno” con su abstención ante la PNL sobre atención primaria aprobada hoy porque “es lo que esperan los ciudadanos”.

“Nosotros no mentimos, no engañamos”, continuó esgrimiendo Igea, señalando no saber si su vida política será breve pero afirmando que no le preocupa “en exceso” puesto que, mientras estén en el Gobierno autonómico, “no vamos a mentir a la ciudadanía y tendremos que tomar medidas para implementar políticas distintas en la atención primaria”.

Aseveró asimismo el vicepresidente de la Junta que no traicionará a su socio de Gobierno para no hacer “lo que no nos gusta que se nos haga” y porque el de Castilla y León es “un muy buen gobierno” frente al que “no hay una alternativa mejor” y cuya estabilidad garantizó al señalar que desde Ciudadanos no van a retirar su apoyo al Gobierno autonómico a pesar de este “error político estratégico” porque “no ha habido un incumplimiento de la palabra del presidente” en cuanto al programa pactado de cien medidas ni sobre el reparto competencial dentro del Ejecutivo.

Un reparto por el que aseguró la continuidad de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, recordando que es “de las más valoradas” por la población y que “se desvela, días y noches, trabajando intensamente por defender la salud y la vida de sus ciudadanos”, por lo que continuará al “no sentirse desautorizados” los miembros de la formación naranja en el Gobierno regional, que acompañaron a Igea en la comparecencia de prensa.

Continuará haciendo su trabajo

En cuanto a la postura de su grupo en la votación de hoy, Igea sostuvo que Ciudadanos no apoya “propuestas con premisas falsas”. Basó en eso su argumentario el vicepresidente de la Junta para no cumplir el mandato parlamentario aprobado hoy al afirmar que “la política sanitaria del Gobierno va a continuar”, así como su consejera, porque “es necesaria una reforma y potenciación de la atención primaria”.

Recordó en ese sentido que, ya antes de la pandemia, se instituyó un grupo de trabajo con expertos, profesionales, sociedades científicas y representantes de todos los partidos que “elaboró sus conclusiones y son las que vamos a implementar” para la reordenación de la atención sanitaria en la Comunidad, ante una crisis por falta de profesionales que “no es un mal aislado en nuestra comunidad” y que necesita “soluciones, no más demagogia”.

Por ello afirmó que tanto el Gobierno autonómico como la consejera de Sanidad “va a continuar haciendo su trabajo” en relación a esta cuestión, bajo la premisa de “no mentir a los ciudadanos” porque hay que “enfrentarse a la situación” diciendo a la población “la verdad, por incómoda que fuera”, porque según el vicepresidente de la Junta “llevamos más de 20 años dando patadas para adelante y en la siguiente patada, lo que hay es el precipicio” en materia de reordenación sanitaria.

Reiteró así que, con su abstención en la votación de hoy, Ciudadanos ha hecho “lo que se esperaba de nosotros, votar como Gobierno”, y no hacerlo a favor de “una proposición llena de premisas falsas” que “no se puede admitir” porque “en política lo imposible no se puede votar”.

Reunión Mañueco-Tudanca

Así, según Igea, lo que Mañueco le trasladó hoy a Tudanca en la reunión mantenida tras la sesión de Cortes es que “es necesario reordenar” y que, si quiere, tendrá “la oportunidad de sentarse” con la consejera de Sanidad por ser la persona a través de la que “se canaliza el diálogo en política sanitaria” porque es la competencia pactada en el acuerdo de Gobierno.

“Nadie nos arrebata ninguna competencia”, sostuvo Igea, afirmando que la política sanitaria la sigue marcando la consejera de Sanidad, a través de un documento de trabajo “cuyas conclusiones se están implementado, le guste al PSOE o no”, pero no a través de un plan aprobado por la Junta, como sostenía la PNL, que por ello aseguró Igea que partía de “una premisa falsa”.

“Se van a llevar a cabo las más de cien medidas y no vamos a retirar nada”, incidió el vicepresidente de la Junta, matizando no obstante que nunca hacen planes “con líneas rojas” pero que tomarán medidas porque no llegaron “para que todo siga igual” y la escasez de médicos es un problema que necesita “una solución nacional” y por el que la Junta estará “al frente de la situación al coste que sea”, porque consideran que eso es “lo mejor para los ciudadanos”.

Niega adelanto electoral

En cuanto a la posibilidad de que exista un adelanto electoral por parte del presidente de la Junta, Igea aseguró que no le ha manifestado “nunca” dicha posibilidad porque se trata de un Gobierno “serio y responsable” que cree que “lo mejor para la Comunidad es aprovechar la recuperación y seguir trabajando como lo estamos haciendo para aprovechar las oportunidades”.

Y es que el de Castilla y León “no es un Gobierno partidario de la inestabilidad”, significó Igea, reiterando que el presidente de la Junta “está comprometido con eso, así me ha dado su palabra y no tengo razón para no creerlo”, y manifestando que desde Ciudadanos pretenden “no hacer política adolescente o infantil”, por lo que no generarán “una crisis a partir de esto”, aunque reiteró que la votación favorable del PP “es un error político, mínimo pero un error”, sobre todo porque se trata de una propuesta que “no va a ir a ninguna parte”.