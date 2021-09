La Junta de Castilla y León quiere extender la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los mayores de las residencias, además de a las personas inmunocomprometidas como ha aprobado el Consejo Interterritorial.

Así lo manifestó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que indicó que está sobre la mesa si se vacuna con una tercera dosis a los mayores residentes.

Igea argumentó que en esta quinta ola han visto que el “leve aumento” de la mortalidad se ha concentrado en las personas mayores de residencias, que son las más débiles, por lo que consideró “una buena idea” extender la tercera dosis de la vacuna a los residentes.

No obstante, manifestó que hay que esperar a la decisión de la Ponencia de Vacunas y su aprobación por el Consejo Interterritorial y defendió que tanto Castilla y León como España están entre los más rápidos en el ritmo de vacunación en el mundo.

En tal sentido, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado extender la inmunización en todos los continentes para frenar la expansión del virus.

Variante delta

En Castilla y León, actualmente el 90 por ciento de los contagios son de la variante delta, tal y como informó Igea. Igualmente, señaló que la Junta "es la que más rápido va de todos en el ritmo de vacunación, incluso del mundo", y comentó que esta recomendación de la tercera dosis "tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud de acceder a una tercera dosis mientras el resto del mundo no occidental está sin vacunar".

"La mortalidad evitable prácticamente no ha aumentado en la última ola y tenemos que ser capaces de tomar decisiones de salud pública que nos afecta como Comunidad y como país, pero también al suministro de dosis en el conjunto del planeta. Todos tenemos interés en que la inmunización se extienda lo más posible porque mientras haya contagios, hay más posibilidad de que aparezcan más variables en el resto del mundo", defendió.

Además, señaló que aquellos ciudadanos de Castilla y León que hayan pasado la enfermedad podrán solicitar su vacunación a partir de las cuatro semanas, siempre mediante autocita.

Protocolos educativos

El vicepresidente también detalló que en una reunión mantenida esta mañana entre responsables de las consejerías de Sanidad y Educación se ha establecido que no harán cuarentenas aquellas aulas con grupos de mayores de 12 años que hayan pasado el COVID-19 o estén vacunados y si cumplen las medidas de distanciamiento de 1,5 metros". En el resto se mantienen los protocolos del pasado curso.

En este momento, indicó, la vacunación a menores de 12 años "no está planteada en el Consejo Interterritorial". "Cuando se apruebe estoy seguro de que seremos de las primeras comunidades en completarlo, porque la capacidad de la Consejería de Sanidad está más que demostrada. Pero aún no hay decisión europea porque no hay estudios concluidos al respecto", espetó.