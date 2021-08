Protección Civil informó de que ha tenido que atender a varias personas esta mañana en las colas de vacunación del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, por las altas temperaturas vividas por la ola de calor que afecta a toda España. La agencia recomendó acudir a la cita con gorra visera o agua.

Asimismo, ante la gran afluencia de personas hoy en el proceso de vacunación y las altas temperaturas, trasladaron gran parte de la zona de espera al área subterránea del Centro Cultural Miguel Delibes.

“El proceso de vacunación hoy no ha cesado, no ha habido tiempo de descanso”, indicaron para denunciar además que detectaron a personas que acudieron al proceso de vacunación en horarios que no les correspondía.

En este sentido, desde Protección Civil rogaron “respetar los horarios según mes y año de nacimiento para evitar largas colas al sol”. El equipo de Protección Civil se reforzó con agentes de Policía Municipal y personal de Cruz Roja.