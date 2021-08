Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de San Andrés del Rabanedo (León) han detenido a un varón de 31 años de edad como presunto autor de homicidio en grado de tentativa tras intentar degollar a su exnovia con un cúter. Tras pasar a disposición judicial, el hombre ingresó en prisión.

Los hechos se produjeron en la tarde del pasado viernes, cuando una llamada al 091 alertaba de un suceso violento en San Andrés del Rabanedo, donde una mujer había sido agredida en su domicilio y tenía gravísimas heridas en el cuello.

Una vez en el lugar, las patrullas policiales estabilizaron a la víctima hasta la llegada de los servicios sanitarios y emprendieron la búsqueda del autor por la demarcación policial. En pocos minutos y en colaboración con patrullas policiales de León capital, se consiguió localizar encontrar al presunto agresor, por lo que se procedió a su detención en la zona limítrofe entre ambas demarcaciones policiales, siendo hallado el cúter con en el que se produjo la agresión en un vehículo de trabajo del detenido.

La víctima, de 24 años, había mantenido una relación de siete años con el agresor, que no aceptaba la ruptura de ambos ocurrida hacía escasas semanas. El presunto autor de la agresión acudió al domicilio de la mujer a intentar retomar la relación, cosa que no se produjo, tras lo que se desencadenó la agresión en la cogió del cuello a la víctima y la intentó degollar, provocando cortes en el centro del cuello y en la zona de la clavícula. No se habían registrado denuncias previas, ni la pareja había convivido en los siete años de relación.