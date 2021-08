La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, aseguró hoy que el incendio en la techumbre del Monasterio de Nuestra Señora de Alconada de Ampudia (Palencia) está controlado, después del trabajo de los bomberos desplazados de varios parques de la provincia. Eso sí, apuntó que había que esperar las horas "suficientes" para dar por finalizado el incendio. "Habrá que mantener alguna dotación del servicio de bomberos para certificar que no hay ningún riesgo", sentenció. Por su parte, el alcalde de Ampudia, José Luis Gil, confirmó que las llamas no habían afectado a la iglesia ni al interior de la ermita aunque lamentó que no se había salvado "nada" de la cubierta.

Durante una visita al monasterio de Ampudia, Armisén reconoció que el incendio ha sido un "golpe duro" para todo los vecinos de la localidad y las propias monjas del templo. Pese a ello, subrayó que la institución provincial continuará con su apuesta por la rehabilitación y recuperación del santuario que es una "seña de identidad" para el pueblo. No en vano, recordó que el santuario estaba inmerso ahora en obras de la cubierta, fruto de la colaboración por el convenio entre el Obispado de Palencia y la Diputación.

La presidenta de la Diputación precisó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que habrá que esperar a conocer las causas del incendio y valorar sus consecuencias. También aprovechó su visita a Ampudia para reconocer el trabajo de los bomberos de los parques de la provincia, con dotaciones que han pasado la noche para sofocar y refrescar la zona.

José Luis Gil significó que el incendio se propagó, a partir de las 21 horas, por la cubierta del monasterio con gran rapidez, por lo que la rápida intervención de los bomberos que fueron avisados, de inmediato, por los vecinos que paseaban por la pradera junto al templo y observaron humo en su parte superior.

"Es un duro palo para el corazón de Ampudia por que se trata de un emblema, por lo que ha habido un sufrimiento grande entre los vecinos con temor a lo que podía ocurrir con la ermita", sentenció.

La visita también contó con la presencia del director general de Patrimonio Cultural, Gumersindo Bueno, quien añadió que era un día "complicado" por la pérdida de un importante elemento patrimonial y ser un santuario "muy apreciado" por los ciudadanos.

En la línea de lo expresado por Armisén, manifestó que será necesario hacer una evaluación de las causas, los daños materiales y las necesidades para el futuro. "Esperemos que en breve se recupere el santuario y se vuelva a la normalidad para reparar el daño sentimental que sufren los vecinos de la zona, que sienten una gran devoción por la Virgen", añadió.